Calciomercato Roma News: i giallorossi sarebbero ad un passo dalla firma di Richard Rios, centrocampista brasiliano che gioca nel Palmeiras.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ARRIVA UN COLOMBIANO!

Sembrerebbe essere vicina una firma per il calciomercato Roma: Frederic Massara avrebbe infatti bruciato la concorrenza dell’Inter per portare a casa Richard Rios, un classe 2000, colombiano ma affermatosi in Brasile.

Recentemente, visto che gioca nel Palmeiras, è stato protagonista anche al Mondiale per Club disputando tutte le cinque partite della sua squadra come titolare, e realizzando anche due assist tra ottavi e quarti.

Dicevamo della storia particolare: Richard Rios è stato scoperto nel corso di un torneo di futsal e portato al Flamengo, ma prima di farsi un nome è dovuto passare da un prestito in Messico e un mancato riscatto da parte della Rubro-Negro. Alla fine è arrivato il Palmeiras, che lo ha portato a casa: con il Verdao il colombiano è diventato un assoluto punto fermo.

Abel Ferreira nei giorni del Mondiale per Club lo ha schierato nei due in mediana in un 4-2-3-1, dunque ci sono le caratteristiche per inserirsi appieno nel sistema di gioco di Gian Piero Gasperini e fare un ulteriore salto di qualità. Il calciomercato Roma lo ha messo nel mirino come già riportato da Fabrizio Romano, e ora sembra aver trovato l’offerta giusta per portarlo in Italia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RICHARD RIOS NUOVO INNESTO

Come detto, il calciomercato Roma potrebbe aver beffato l’Inter circa l’affare Richard Rios: un altro colpo in arrivo dal Sudamerica per la nostra Serie A, il Palmeiras era fermo dall’inizio di giugno con il Brasileirao ma il Mondiale per Club ci ha presentato un centrocampista in grande spolvero, uno dei principali artefici della grande corsa di una squadra che è riuscita ad arrivare ai quarti, tenendo testa al Chelsea. Richard Rios, lo dicevamo, è anche una colonna della nazionale colombiana: vi ha esordito nell’ottobre 2023 e fino a oggi ha messo insieme 23 presenze, segnando due gol.

Lo scorso anno ha raggiunto, sempre da protagonista, la semifinale di Copa America: nei quarti ha segnato uno dei cinque gol con cui la Colombia ha demolito Panama, in semifinale i Cafeteros sono caduti ai supplementari contro l’Argentina ma lui era già stato sostituito un minuto prima del 90’. Nei piani di Gasperini Richard Rios potrebbe coprire il ruolo che nell’Atalanta era di Ederson: al momento chiaramente ci sono differenze tra i due calciatori, ma l’idea di un centrocampista dinamico che abbia le due fasi sembrerebbe essere quello che ha portato il calciomercato Roma a scommettere su di lui, pare sulla base di 22 milioni di euro anche se qui attendiamo conferme.