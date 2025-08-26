Il calciomercato Roma potrebbe concludersi con i botti negli ultimi giorni e Massara vuole accontentare le richieste di Gasperini e dei tifosi.

Calciomercato Roma, occhio alle ultime ore

Il debutto contro il Bologna è stato piuttosto positivo ma ora per il calciomercato Roma c’è bisogno di una svolta. Nelle prossime ore il neo Ds giallorosso Massara incontrerà gli agenti del giocatore Sancho e si valuterà cosi il possibile innesto della stellina, ex Chelsea e Borussia Dortmund. La Roma ha già l’accordo con il Manchester United per 20 milioni di euro.

Il giocatore è apparso restio nelle ultime settimane ma l’offerta del top club che lui attende da tempo non è arrivata e a questo punto non è da escludere la permanenza del giocatore a Manchester, stessa situazione del brasiliano Antony. La Roma attende una risposta ma ormai ha dato un ultimatum e bisogna chiudere entro 24 ore.

L’alternativa a Sancho è il giovane talento del Chelsea George, esterno offensivo classe 2006 che piace molto a Gasperini. A dire il vero non è esclusa la doppia pista anche se servirebbe un’uscita e occhio al futuro di Baldanzi, giocatore che ha tante squadre estimatrici, anche solo per un prestito, in serie A.

Calciomercato Roma, si lavora su Tsimikas

Come riporta Il Messaggero il calciomercato Roma potrebbe vedere importanti novità in entrata ed uno dei nomi più apprezzati è il greco Tsimikas, giocatore in uscita dal Liverpool. Il giocatore, dopo un pò di tempo, è uscito dalle rotazioni di Arne Slot e si valuta cosi un possibile addio, e la Roma è molto interessata. Nelle ultime ore il club giallorosso ha trovato l’accordo con Tsimikas ma il nodo è la formula.

La Roma vorrebbe il giocatore in diritto di riscatto mentre il Liverpool lo vuole cedere solo a titolo definitivo e sul greco c’è il forcing di Marsiglia e Nottingham Forrest e quindi occhio a possibili colpi a sorpresa. La Roma valuta questa possibilità e si potrebbe fare cosi un triplo colpo negli ultimi giorni di mercato.

Sfuma la pista che porta al Villarreal per l’attaccante giallorosso Artem Dovbyk. La Roma cede solo a titolo definitivo e l’ucraino è comunque in uscita. Senza offerte economiche adeguate l’attaccante resterà e quindi occhio al suo futuro, anche il Napoli ci ha pensato prima di virare con decisione su Hojlund.