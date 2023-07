Calciomercato Roma News/ McTominay piace a Mourinho. Darboe ceduto al Lask (7 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SI LAVORA SUL CENTROCAMPISTA

Il calciomercato Roma continua ad essere uno dei più caldi. In questo momento le attenzioni del general manager Tiago Pinto sono concentrate sul nuovo centrocampista. Sfumato l’obiettivo Davide Frattesi, infatti, i giallorossi stanno provando ad accelerare su altri profili. Nelle ultime ore è spuntata una nuova pista che, al momento, sembra essere abbastanza percorribile: in risalita ci sono, infatti, le quotazioni di Scott McTominay del Manchester United.

Il centrocampista scozzese classe 1996 piace tanto per la sua fisicità ed è stato lanciato nel grande calcio proprio da mister Josè Mourinho che lo fece esordire con la maglia dei Red Devils. Giocatore forte fisicamente, McTominay è un grande recuperatore di palloni. La Roma sta sondando il terreno per un arrivo in prestito e non è escluso che la trattativa possa decollare nel giro di pochi giorni.

CAPITOLO CESSIONI: DARBOE VA AL LASK

Calciomercato Roma che non può prescindere dalle uscite. E, allora, ecco un’altra cessione ufficiale con il centrocampista Ebrima Darboe che passa in prestito al LASK. Questa la nota diramata dal club giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver ceduto Ebrima Darboe a titolo temporaneo al LASK. Il centrocampista gambiano – classe 2001 – conta 11 presenze con la maglia giallorossa, tra Serie A, Europa League e Conference League. Il Club augura a Ebrima le migliori fortune per la nuova avventura nella massima divisione austriaca”.

Buone nuove arrivano da Paulo Dybala: l’attaccante argentino a Roma si trova benissimo, sa di essere al centro del progetto e questo può dargli anche la visibilità necessaria per continuare a rimanere nel giro della Nazionale, anche in ottica Coppa America, che si svolgerà nel 2024. Dybala ha rifiutato, senza nemmeno approfondirle troppo, le offerte arrivate dall’Arabia e non sono stati portati avanti nemmeno i discorsi con il Chelsea, notoriamente interessato al cartellino del calciatore.

