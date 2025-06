CALCIOMERCATO ROMA, DUE PROFILI DALL’OLANDA

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, il calciomercato Roma è diventato più importante che mai. L’ex tecnico dell’Atalanta ha parlato a lungo con la società, sia prima che dopo aver salutato in maniera ufficiale il club bergamasco.

I giallorossi hanno infatti ricevuto una sorta di lista dei desideri dal tecnico piemontese che vorrebbe migliorare sin da subito la rosa capitolina. Tra i vari nomi, ci sono due profili che potrebbero rinforzare parecchio la trequarti, zona di campo dove Gasperini ha sempre dato grande importanza.

Si tratta di due prospetti del campionato olandese ovvero Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar e Igor Paixão del Feyenoord. Sono entrambi classe 2000 che potrebbero aggiungere rapidità, estro e qualità dietro all’unica punta.

CALCIOMERCATO ROMA, TRE NOMI PER LA DIFESA

Il calciomercato Roma dipende dalle scelte di Gasperini. L’allenatore ha bisogno innanzitutto di un difensore centrale e nella lista sono presenti i nomi di Balerdi, Lucumì (piace anche al Napoli) e Kossounou. Molto probabilmente da qui uscirà il profilo che arriverà.

Per quanto riguarda l’attacco, considerando che Dovbyk probabilmente andrà via, si tratta con Udinese e Lecce rispettivamente per Lucca e Krstovic. Attenzione, da sottolineare che potrebbe arrivare entrambi dunque non sono alternative.

A centrocampista il sogno è sempre Frattesi, in attesa di rinnovare il prestito di Gourna-Douath tenendo conto che il riscatto a quasi 20 milioni attualmente è troppo alto. Servirà anche un esterno destro poiché Saelemaekers non tornerà.