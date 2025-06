Calciomercato Roma News: l'attaccante è in uscita dal Lione dopo i guai economici. Sfida all'Atalanta per l'esterno della Juventus (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MIKAUTADZE IN ATTACCO

Il calciomercato Roma news prova ad approfittare della situazione disastrosa del Lione. Lo storico club francese, a meno di ricorso accettato, ripartirà dalla Ligue 2 ovvero il Serie B francese per questioni economiche.

A questo punto, l’OL è obbligato a cedere diversi profili come ad esempio Mika Mikautadze. Il georgiano già interessava alla Roma, ma il valore è superiore ai 30 milioni. Ora la cifra si è ridotto drasticamente e si aggira tra i 15/20.

Con 11 gol e 6 assist in 34 partite, l’ex Metz e Ajax s è dimostrato un attaccante all’altezza e per i giallorossi potrebbe trattarsi di un investimento importante, sia in campo sia naturalmente in ottica futura plusvalenza, dato che lo pagherebbe meno del suo valore.

Gli altri nomi in orbita giallorossa direttamente da Lione sono Tessmann, ex Venezia che ha provato il grande salto in Ligue 1, e Tagliafico. L’argentino è alla sua terza stagione all’OL dopo cinque anni all’Ajax e con 32 anni potrebbe essere un innesto d’esperienza.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SFIDA ALL’ATALANTA PER KOSTIC

Il calciomercato Roma news guarda anche altri profili oltre a quelli in casa Lione. Uno di questi è Filip Kostic, in uscita dalla Juventus e bocciato da Tudor anche dopo l’ultima prestazione insufficiente contro il Manchester City al Mondiale per Club.

Non sarà difficile convincere i bianconeri a disfarsene con l’ex Francoforte che vorrebbe un’altra chance da titolare ad alto livello. I giallorossi non sono però gli unici ad aver fiutato l’affare dato che c’è l’Atalanta di Juric alla finestra.

Per il centrocampo occhi su O’Riley del Brighton. Il nazionale danese è arrivato solamente nell’estate 2024 dal Celtic dopo un testa a testa con l’Atalanta per 30 milioni, ma la sua esperienza in Inghilterra è stata marchiata da un grave infortunio all’esordio. Ora la Roma prova a convincere i Seagulls per il classe 2000.