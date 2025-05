Calciomercato Roma News: sfida con il Napoli per Vanja Milinkovic-Savic

Grazie alla vittoria 3-1 contro il Milan i giallorossi di Claudio Ranieri possono ancora sognare nella qualificazione in Champions League all’ultima giornata in caso di vittoria contro il Torino e di sconfitta di Juventus e Lazio, in qualsiasi caso il prossimo anno la squadra della capitale riuscirà a qualificarsi per una coppa europea per l’ennesima volta. Il calciomercato Roma ora lavora per preparare la squadra della prossima stagione, rinforzandola per provare un assalto verso la qualificazione in Champions League stando però attenta ai possibili interessi verso i giocatori che più si sono messi in mostra.

Il primo fra tutti è Mile Svilar il cui futuro in giallorosso è ancora in bilico, il portiere serbo chiede infatti un grosso adeguamento dell’ingaggio che la Roma non sembra avere troppa intenzione di assecondare ma vista la prossima scadenza nel 2026 sarebbe obbligata a cederlo per non perderlo a parametro zero. Per questo Ghisolfi starebbe seguendo diversi profili per sostituirlo e il nome che più lo avrebbe convinto è quello di Vanja Milinkovic-Savic, il portiere del Torino è seguito anche dal Napoli per il dopo Meret e questo potrebbe far scattare un’asta che partirebbe dai 15 milioni richiesti dai granata.

Altra possibile partenza del calciomercato Roma è poi quella di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino non ha convinto in questa sua prima stagione in Italia, e dopo aver vinto la classifica marcatori ne La Liga quest’anno ha realizzato solo 12 gol in 32 partite, le prestazioni poi non sempre sono state all’altezza tanto da portare la dirigenza ad ascoltare le offerte in arrivo. I club che si sono mostrati interessati per il giocatore ad oggi sono due ed entrambi giocano in Spagna, sono il Real Betis e il Girona, i giallorossi chiedono almeno 30 milioni per non perdere l’investimento ma i due club vorrebbero concludere l’operazione con un prestito.

Per sostituire l’ucraino la società giallorossa starebbe seguendo diversi obiettivi, da Bonny a Kleindienst passando per Dzeko e Romulo ma non è da scartare la possibilità che il posto da titolare venga affidato a Tammy Abraham che ritornerà a Roma dopo l’anno di prestito al Milan, l’arrivo di un nuovo tecnico e la voglia di riscatto potrebbe spingerlo a giocare una stagione al livello della prima in maglia giallorossa. Con il possibile arrivo di Francesco Farioli poi la squadra della capitale potrebbe muoversi per portare in Italia Brian Brobbey, attaccante olandese classe 2002 che è stato un titolarissimo del tecnico italiano all’Ajax.