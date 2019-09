Calciomercato Roma News/ Mkhitaryan e Kalinic fanno sognare i giallorossi!

Il calciomercato ha dato ai tifosi della Roma un’ondata di entusiasmo dopo che le prime due giornate di Serie A avevano creato un po’ di preoccupazione. Un pubblico notoriamente molto emotivo ha preso benissimo gli arrivi di Mkhitaryan e Kalinic, che rinforzano decisamente la squadra. Il centrocampista armeno avrà la possibilità di giocare sia largo a sinistra nel tridente oltre che da mezzala pura con spirito di sacrificio. L’attaccante croato invece sarà il vice Dzeko con la possibilità finalmente di avere un’alternativa credibile dopo il fallimento di Patrik Schick. Quest’ultimo ha lasciato ieri la squadra giallorossa per volare in Bundesliga e giocare con la maglia dei Red Bull Lipsia.

Calciomercato Roma News, Kolarov blindato

Il calciomercato della Roma è stato importante anche per quanto riguarda i giocatori trattenuti. Si era parlato a lungo della cessione di Edin Dzeko che invece ha puntato i piedi per rimanere nella capitale. Chi invece è stato bloccato da assalti ancora più concreti è di certo Aleksender Kolarov. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira ieri pare che per il terzino ex Manchester City fossero pronte delle cifre molto importanti dal Fenerbahce e dal Galatasaray. A decidere di blindarlo in giallorosso, nonostante l’arrivo di Spinazzola, è stato prima di tutto Pablo Fonseca che ne ha apprezzato il suo impegno da vero professionista e le grinta che ha sempre messo in campo.

