Calciomercato Roma News/ Mourinho-Tiago Pinto, chi lascerà? Il punto sui prestiti

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MOURINHO VERSO L’ADDIO

A una settimana dalla finale di Europa League, il calciomercato Roma inizia a interrogarsi sul futuro di José Mourinho. Che lo Special One potesse lasciare la squadra giallorossa al termine della stagione era uno scenario già contemplato, ma adesso sembra che diventi anche concreto: le indiscrezioni riportate da Il Messaggero riferiscono infatti di un rapporto freddo e distaccato, o comunque lontano, tra Mourinho e Tiago Pinto. La differenza di vedute sarebbe addirittura insanabile: da una parte l’allenatore che ritiene di aver fatto un miracolo nell’essere in lotta per il quarto posto in Serie A, dall’altra il general manager che ritiene di aver messo in dotazione a Mourinho una rosa che avrebbe già dovuto chiudere i conti.

Calciomercato Roma News/ Tielemans altro affare a zero, stuzzica Marcos Leonardo

Ambizioso com’è, lo Special One difficilmente resterà alla Roma se il progetto continuerà su questa falsariga; attenzione però perché a lasciare Trigoria potrebbe essere lo stesso Tiago Pinto, che è cercato in Inghilterra soprattutto dal Tottenham ma, si dice, anche da Liverpool e West Ham. Chiaramente un addio del dirigente potrebbe cambiare le carte in tavola circa la permanenza di Mourinho, che tra l’altro aveva promesso lo scudetto nel giro di tre stagioni e potrebbe mantenere se non altro la volontà di provarci; in più bisognerebbe anche vedere chi arriverebbe al posto di Tiago Pinto. Per il momento la Roma si concentra sulla finale di Europa League, poi i nodi verranno al pettine…

Calciomercato Roma News/ Piace il classe 2003 Emegha, Wijnaldum verso l'addio

IL PUNTO SUI PRESTITI

Parlando del calciomercato Roma bisogna anche fare il punto su un paio di giocatori in prestito, che il primo luglio faranno formalmente ritorno a Trigoria. Ci si è quasi dimenticati di Justin Kluivert, che tuttavia aveva avuto due stagioni non negative tra il 2018 e il 2020: l’olandese, figlio d’arte, ha giocato in prestito nel Lipsia e nel Nizza e oggi nel Valencia. Il suo rendimento è accettabile, ma il punto è capire cosa la Roma voglia farne: anche tatticamente, perché una conferma di José Mourinho probabilmente vedrebbe confermato il 3-4-2-1 e Kluivert, esterno offensivo, avrebbe poco spazio anche considerando che sulla trequarti, dove potrebbe giocare, sarebbe sicuramente chiuso da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

CALCIOMERCATO MILAN/ News, idea Laurienté, De Ketelaere verso Bergamo?

Abbiamo poi Bryan Reynolds, terzino ventunenne che nella Roma ha giocato appena 8 partite in un anno e mezzo: finito in Belgio, nel Westerlo ha fatto bene tanto che il club avrebbe sondato il terreno con i giallorossi per un riscatto. La Roma ha risposto picche, ma è quasi impossibile che Reynolds faccia ritorno a Trigoria per restarvi: piace al West Ham così come ad alcuni club del Championship, dunque la Roma dovrebbe puntare alla cessione del laterale statunitense per guadagnare una somma che poi, eventualmente, sia reinvestita nel calciomercato in entrata. Anche qui, bisognerà aspettare che la stagione finisca e poi fare le valutazioni del caso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA