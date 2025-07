Il calciomercato Roma è pronto per abbracciare Timothy Fosu-Mensah in arrivo dagli svincolati e Santiago Mourino dalla Spagna

Calciomercato Roma News: Santiago Mourino un giovane da far crescere

Gli obiettivi della dirigenza giallorossa in questo momento della fase iniziale della stagione sono tre e non sono più un mistero né per i tifosi né per gli addetti ai lavori, le trattative però si stanno rendendo sempre più difficili con tira e molla tra i giocatori e i loro club o tra le richieste fatte e le offerte della squadra italiana.

Il calciomercato Roma nel frattempo potrebbe concludere due acquisti così da calmare la piazza che è ancora a secco di nuovi volti della rosa e cercare di accontentare almeno in parte alcune delle richieste di Gasperini per la nuova rosa.

Una delle necessità che ha il tecnico ex Atalanta è di andare a operare in difesa dove oltre ai titolari sono troppo poche le alternative, nonostante il modulo a 3 difensori sia adottato dalla Roma da diversi anni, la dirigenza però non vuole mettere in discussione il posto dei titolari e allo stesso tempo non ha molto budget da investire, per questo l’obiettivo è un giovane che il tecnico può far crescere. Il suo nome è Santiago Mourino, uruguaiano classe 2002 del Deportivo Alavés con cui quest’anno ha giocato 25 partite come centrale e terzino destro e che ha un prezzo di 5 milioni.

Calciomercato Roma News: Timothy Fosu-Mensah colpo dagli svincolati

In questi giorni il calciomercato Roma dovrebbe concludere il primo acquisto, un giocatore tuttofare che può essere usato da Gasperini come difensore centrale, centrocampista o esterno destro, e che se acquistato non avrebbe alcun peso sul budget dei trasferimenti arrivando come svincolato.

Si tratta di Timothy Fosu-Mensah, ventisettenne olandese cresciuto nel Manchester United e che nella sua ultima avventura ha vestito la maglia del Bayer Leverkusen, senza però essere protagonista della squadra, la sua esperienza in grandi squadre può essere un’arma per Gasperini ma le poche partite giocate negli ultimi anni non convincono molto.

Per quanto riguarda i tre grandi colpi che Massara dovrebbe provare a completare, Rios è quello più vicino ai giallorossi visto che la Roma ha alzato la sua offerta fino ai 30 milioni chiesti dal Palmeiras ma solo con i bonus, i brasiliani potrebbero accettare nelle prossime ore ma prima chiederanno di rendere la cifra totalmente parte fissa eliminando i bonus. Per quanto riguarda il terzino brasiliano invece il Flamengo fa muro anche perché si è inserito il Milan, infine per Ferguson i giallorossi trattano ancora con il Brighton per capire la volontà di cedere visto l’addio di Joao Pedro.