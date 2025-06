Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Lucumì in e Abdulhamid out (20 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, STOP A LUCUMI’ PER IL PREZZO

Il calciomercato Roma è in fase di attivazione con l’obiettivo di crescere e riportare la squadra ad alti livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione. Gli arrivi di Gian Piero Gasperini in panchina e di Frederic Massara nel ruolo di direttore sportivo, in sostituzione di Florent Ghisolfi che è già stato salutato e potrebbe presto accasarsi in Inghilterra al Sunderland, danno il via libera alle manovre sia in entrata che in uscita.

L’obiettivo numero uno per migliorare la retroguardia dei capitolini sarebbe stato individuato in Jhon Lucumì, difensore centrale di proprietà del Bologna con cui ha un contratto valido fino a giugno del 2026. La società rossoblu potrebbe comunque far valere la clausola di rinnovo per un altro anno come pattuito al momento del suo acquisto dal Genk.

Tuttavia, il ventiseienne Lucumì, insieme con il suo entourage, non hanno mai accettato le eventuali proposte di rinnovo presentate dal club felsineo che potrebbe convincersi ad accettare offerte interessanti così da non doverlo perdere a parametro zero e dunque senza ricavarci alcun tipo di guadagno. Al tempo stesso però gli emiliani non abbasseranno la richiesta da 28 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

Il difensore ecuadoriano ha una clausola rescissoria fissata appunto a quella cifra e che potrebbe essere esercitata fino al prossimo 15 di luglio. Resta da vedere se la Roma deciderà davvero di affondare il colpo o se preferirà virare su altri profili. Considerando l’eventuale cessione di Evan N’Dicka imposta dal fair play finanziario e l’interesse per Aaron Cresswell, trentacinquenne che si svincolerà dal West Ham dal primo di luglio, il trasferimento di Lucumì potrebbe essere importante per la Roma del prossimo futuro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ABDULHAMID VERSO LA LIGUE 1

Passando invece ai prossimi movimenti in uscita per il reparto arretrato, il calciomercato Roma sembra essere vicino al completamento di una trattativa riguardante un terzino. Stiamo parlando di Saud Abdulhamid, esterno destro nato a Jeddah che dovrebbe appunto salutare la Capitale senza prendere parte al progetto che sta costruendo mister Gasperini insieme col resto della società.

Le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane raccontavano dell’interesse espreso nei confronti del venticinquenne da parte di almeno un paio di club che militano nel campionato francese. I rumors più recenti provenienti da Footmercato.net riportano che il Tolosa avrebbe raggiunto una posizione priviliegiata rispetto alla concorrenza rappresentata dal Lens nella corsa per aggiudicarsi il terzino saudita. L’affare potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.