Calciomercato Roma News: Angelino raggiunge Inzaghi al Al Hilal

Il nuovo corso giallorosso sotto la guida di Gian Piero Gasperini è iniziato e ora il calciomercato Roma dovrà consegnare all’ex tecnico atalantino una rosa degna per permettergli di costruire il suo gioco e puntare a grandi obiettivi, su tutti la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Servirà quindi almeno un centrocampista e un esterno con anche la possibilità di vedere qualche movimento in attacco, unico problema che dovrà affrontare Ghisolfi però è la necessità di vendere prima di poter acquistare così da rispettare il fair play finanziario.

Essendo sfumato il trasferimento di Theo Hernandez, l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha continuato a guardare in Italia per regalare al suo nuovo tecnico un giocatore apprezzato e conosciuto in quella posizione, essendo impossibile l’acquisto di Dimarco la squadra saudita ha contattato Angelino e la Roma. L’esterno spagnolo ha già accettato la destinazione mentre ai giallorossi non basta l’offerta di 20 milioni ma ne accetterebbero una da 25, la distanza non è molta e il trasferimento si dovrebbe così concludere portando un budget per completare altri acquisti.

Calciomercato Roma News: Augustin Giay in arrivo dal Brasile

Il calciomercato Roma dovendo lavorare con un budget risicato per via di limitazioni sul fair play finanziario deve andare a scovare giovani talenti per sostituire i suoi titolari, è per questo che i giallorossi hanno messo gli occhi su Augustin Giay, terzino o esterno argentino di ventuno anni di proprietà del Palmeiras. Con i verdao ha giocato 20 partite in questo inizio di stagione sudamericana sempre come titolare venendo impiegato ugualmente sulla fascia destra e quella sinistra, ma anche come braccetto della difesa a 3, il club brasiliano chiede almeno 10 milioni per la cessione ma occhio all’interesse del Porto.

Altre operazioni in uscita che il calciomercato Roma sta cercando di portare a termine sono quelle di Leandro Paredes e Tammy Abraham, il primo aveva espresso il suo interesse nel rimanere nella capitale ma nel suo contratto è presente una clausola a favore del Boca Juniors, che sembra intenzionato ad esercitarla per provare a tornare sul tetto del campionato argentino.

L’attaccante inglese invece è tornato a Roma dopo una stagione con alti e bassi in maglia Milan, per lo stipendio elevato i giallorossi non sono disposti a tenerlo in rosa come sostituto e stanno trattando con il Galatasaray per un prestito con diritto o obbligo di riscatto.