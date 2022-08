Calciomercato Roma news/ Nainggolan, Allan, Tameze o Grillitsch al posto di Wijnaldum

Calciomercato Roma news: Allan, Grillitsch, Nainggolan o Tameze nel mezzo

La Roma si è decisamente mossa parecchio nel corso di questa sessione di calciomercato estivo consegnando a mister José Mourinho diversi elementi importanti per potenziare l’organico. Tuttavia, l’infortunio rimediato da Georginio Wijnaldum starebbe convincendo i giallorossi a rivedere le proprie strategie di mercato andando a caccia di un nuovo centrocampista che possa fare la differenza durante la stagione appena cominciata. Appena prelevato dal Paris Saint-Germain dopo una trattativa complessa, Wijnaldum ha riportato la frattursa composta della tibia della gamba destra in allenamento.

Al termine della sfida vinta all’Olimpico per 1 a 0 contro la Cremonese, il tecnico Mourinho in conferenza stampa ha spiegato: “Gini in pochissimo tempo è stato capace di creare grande empatia, sorride da quando arriva a quando va via, abbiamo sentito profondamente questo infortunio. Nico stava creando tante difficoltà. Andiamo avanti, cerchiamo di essere positivi. Mi servono sia il centrocampista che l’attaccante. Siamo tutti insieme nel club, non abbiamo opinioni diverse, siamo insieme, sappiamo quello che è necessario e loro cercheranno di fare quello che sarà possibile fare.”

Calciomercato Roma news, un centrocampista per sostituire Wijnaldum

La dirigenze della Roma sta dunque pensando di trovare un centrocampista in questa fase finale della finestra estiva di calciomercato così da sopperire all’infortunio patito da Georginio Wijnaldum, costretto ai box fino al 2023. Nelle scorse ore un ex romanista come Radja Nainggolan si sarebbe proposto al suo vecchio club per provare a dare una mano alla squadra anche se la trattativa con l’Anversa, come spiega repubblica.it, si preannuncia tutt’altro che semplice. Un altro nome accostato ai giallorossi anche in passato è quello di Florian Grillitsch, ventisettenne attualmente svincolato e che sarebbe tornato a collaborare con il suo vecchio procuratore.

Un’alternativa potrebbe invece essere rappresentata dal ventottenne Adrien Tameze dell’Hellas Verona, già accostato pure al Milan, e non bisogna nemmeno escludere la pista che porterebbe ad Allan, trentunenne dell’Everton passato in Serie A con la maglia di Udinese e Napoli. Infine, Denis Zakaria non vorrebbe lasciare la Juventus ma la Roma pensa anche al suo profilo così come il Monaco ed il Borussia Dortmund.











