Calciomercato Roma News: l'ivoriano è seguito dai Blancos, ma ci vorranno 40 milioni. Per il giocatore del Genoa ce ne vogliono la metà (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, 40 MILIONI PER NDICKA

Il calciomercato Roma news è obbligata a rivedere un attimo le proprie uscite. Claudio Ranieri aveva avvisato che i prossimi due mercati, quello attuale e la sessione invernale 2025, saranno di sofferenza per i paletti della Uefa.

Questo porta i giallorossi a cedere un calciatore un big per poter investire in entrata. Il nome più quotato è Evan Ndicka, difensore ivoriano acquistato a parametro zero dal Francoforte e che dunque garantirebbe una plusvalenza netta.

Il classe 1999 ha disputato 85 presenze in giallorosso in due stagioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, timbrano il cartellino per 38 giornate su 38 nella scorsa annata nel massimo campionato, a dimostrazione della sua continuità in tutti i sensi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’interlocutore Calafat, capo scouting del Real Madrid, ha chiamato Trigoria per ricevere informazioni su Ndicka. Bisognerà vedere cosa accadrà e quale sarà l’offerta del club di Xabi Alonso. La richiesta dei giallorossi è di 40 milioni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GASP VUOLE GUDMUNDSSON

Il calciomercato Roma news si muoverà in base alle richieste di Gian Piero Gasperini. Stando a quanto riportato La Repubblica, Albert Gudmundsson potrebbe avvicinarsi ai giallorossi dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina.

Il calciatore infatti tornerà al Genoa dopo che i toscani non spenderanno i 17 milioni e il Grifone ha già avvisato la squadra Viola che non accetterà un prolungamento del prestito. Per i rossoblu infatti c’è la volontà di cedere a titolo definitivo.

Tra le squadre interessate, oltre a Milan e Bologna, ci sarebbe anche la Roma: il Genoa chiede 20 milioni dunque i giallorossi, per imbastire una trattativa del genere, deve necessariamente cedere qualche calciatore come detto in precedenza.

