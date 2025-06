CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NDICKA ADDIO?

Il calciomercato Roma sta prendendo forma. L’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini potrebbe aver dato una spallata ai nastri di partenza del campionato poiché i giallorossi si sono assicurati l’approdo di uno dei migliori tecnici in circolazione.

L’obiettivo di Gasp è puntare alla qualificazione in Champions League e dunque vuole mantenere tutti i giocatori più forti presenti in rosa, anche se tutto ciò va in contrasto con la necessità di aggiustare i parametri del fair play finanziario.

Quindi al netto delle richieste di Gasperini, alcuni giocatori andranno ceduti seppur a malincuore. Ad esempio Evan Ndicka, difensore preso a zero dall’Eintracht Francoforte e ora diventano un pilastro dei giallorossi nonché una possibile maxi-plusvalenza.

Dunque se dovesse arrivare l’offerta giusta per l’ivoriano, la Roma sarebbe disposta ad ascoltare la proposta e in caso ad accettare. Ovviamente nel caso di addio, come riporta il Corriere dello Sport, i capitolini andranno alla ricerca di due difensori.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OTTIMISMO PER DE CUYPER

Il calciomercato Roma però guarda anche in entrata. La necessità sopracitata di migliorare la rosa non va sottovalutata ed è per questo che i giallorossi si stanno guardando intorno, individuando anche il profilo ideale per la fascia sinistra.

Si tratta di Maxim De Cuyper, 24enne del Bruges, con i colloqui con la squadra belga già in stato avanzato e con buon ottimismo di riuscita dell’affare. Per spianare la strada alla Roma servirà necessariamente la cessione di Angeliño all’Al Hilal.

Simone Inzaghi, neo-tecnico del club arabo, è alla ricerca di un esterno ex Serie A per rendere la propria rosa tra le più forti d’Asia. Dopo il no di Theo Hernandez, l’ex Inter avrebbe chiesto alla società l’attuale esterno della Roma.