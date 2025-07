CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONTATTI PER O’RILEY

Le squadre della Serie A stanno iniziando ufficialmente i ritiri prestagionali ma nel frattempo sono alla ricerca di rinforzi utili per affrontare la nuova annata calcistica ed il calciomercato Roma non fa eccezione. L’arrivo sulla panchina della prima squadra di Gian Piero Gasperini sta portando diversi cambiamenti e ci sono alcuni giocatori che piacciono particolarmente al tecnico piemontese.

Uno di questi è senza dubbio Matt O’Riley, individuato insieme con la società per migliorare il centrocampo dei giallorossi. Sotto contratto fino al giugno del 2029 con il Brighton & Hove Albion, O’Riley ha scelto di giocare per la Nazionale danese nonostante sia nato a Hounslow, in Inghilterra, così da onorare il rapporto che lo lega a sua madre.

Il classe 2000 è cresciuto nelle giovanili del Fulham ed ha giocato poi con l’MK Dons prima di vivere un paio di stagioni in Scozia con il Celtic di Glasgow. Nella scorsa stagione il ventiquattrenne ha firmato due reti e tre assist in ventitre apparizioni complessive con i biancoblu, contribuendo al raggiungimento dell’ottavo posto finale nella classifica della Premier League.

L’idea per aggiudicarsi O’Riley sarebbe quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto per portarlo nella Capitale. Visto l’interesse mostrato dal Gasp, il calciomercato Roma sta continuando a sondare il terreno per avviare la trattativa che esula da quelle riguardanti Richard Rios del Palmeiras e Neil El Aynaoui del Lens sempre a centrocampo. Ricordiamo infine che i giallorossi stanno dialogando con il Brighton pure per un attaccante, ovvero l’irlandese Evan Ferguson.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, WESLEY NON ESCLUDE LA PARTENZA

Il calciomercato Roma è da diverse settimane sulle tracce di un esterno che ha potuto mettersi in mostra anche al Mondiale per Club 2025, ovvero Wesley Franca del Flamengo. Il brasiliano, nel mirino di Gasperini già nel recente passato e dunque nell’ottica di portarlo all’Atalanta, si è distinto nella competizione intercontinentale e adesso è tornato ad aiutare i rossoneri anche in campionato, prendendo infatti parte pure alla vittoria casalinga dei suoi sul San Paolo nella giornata di ieri.

Interpellato a margine di questo successo, lo stesso Wesley avrebbe dichiarato di non avere certezze in merito al suo futuro che dipenderebbe da quello che decideranno il suo entourage insieme col club ed i suoi vertici. Il terzino destro ha inoltre sottolineato di non essere assolutamente deluso nel caso in cui dovesse lasciare il Mengao dopo aver vinto contro il Tricolor Paulista. Serviranno comunque i 25 milioni di euro richiesti e già proposti dallo Zenit di San Pietroburgo, meta non gradita al ventunenne.