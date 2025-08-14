Il calciomercato Roma vede i giallorossi come una delle squadre più attive per comprare e vendere. Gasperini chiede rinforzi il prima possibile.

Calciomercato Roma, giallorossi in palese difficoltà

Il calciomercato Roma vede i giallorossi a caccia di rinforzi il prima possibile, nelle ultime uscite l’allenatore Giampiero Gasperini ha chiesto apertamente rinforzi ed anche i tifosi sperano che la società si muova al più presto. La strategia del prima cedere e poi acquistare non funziona ed i giallorossi sono in netto ritardo.

Calciomercato Juventus News/ O'Riley aspetta il brasiliano, uno solo tra Molina e Bissouma (14 agosto 2025)

A prescindere dalla situazione Dovbyk con l’ucraino palesemente in vendita si lavora anche a sostituti e l’obiettivo è rinforzare l’attacco con due tasselli, un trequartista offensivo ed una prima punta e ci sono vari nomi nel mirino. Per l’attacco piace Krstovic del Lecce e l’attaccante arriverà subito dopo la cessione di Dovbyk, nel mirino di club di Premier e di Liga.

Calciomercato Inter News/ Addio a Pavard: chi potrebbe sostituirlo? Concorrenza per Nkunku (14 agosto 2025)

I problemi principali su Artem riguardano la valutazione con la Roma che lo valuta circa 35 milioni di euro e gli altri club che non vanno oltre i 25, e c’è quindi un’importante distanza. Krstovic intanto vuole la Roma e lo ha dichiarato apertamente, il club vuole accontentarlo (sia Lecce che Roma) e presto si potrebbe trovare la quadra per chiudere definitivamente.

Calciomercato Roma, Gasperini chiede rinforzi il prima possibile

In questo momento è Jadon Sancho l’obiettivo numero uno del calciomercato Roma. La famiglia Friedkin ha effettuato un sondaggio su richiesta di Gasperini ma al momento c’è grande divario, specialmente con il giocatore. Se i 20 milioni di euro del cartellino non sono un problema preoccupa l’ingaggio con l’inglese che chiede ben oltre i 7 milioni di euro all’anno.

Calciomercato Milan News/ Attesa per le partenze di due mediani, il punto su Hojlund (14 agosto 2025)

Per il centrocampo occhio al futuro di Cristante e Pellegrini con il primo che piace alla Juve ed il secondo al West Ham. Il capitano giallorosso non vorrebbe lasciare ma pesa il suo ingaggio e il club spinge per l’addio con il club londinese pronto ad offrire circa 15 milioni di euro per il suo cartellino. E’ un mercato rovente e si lavora anche agli esuberi. Se parte uno dei due si proverà l’assalto a Fabbian, valutato poco meno di 15 milioni di euro.

Gasperini sta valutando vari nomi all’interno della sua rosa e ci sono alcuni che ormai non sono nei piani della società, il club ha le idee chiare e ci sono alcuni nomi in uscita. Come riporta Il Messaggero il giovane Rensch è in uscita e la società valuterà alcune offerte, cosi come per Salah Eddine, profilo che non risulta essere nei piani dell’allenatore giallorosso.

Tornando alla difesa occhio alla situazione di Marash Kumbulla, difensore che piace al Cagliari ma che è finito nel mirino di alcuni club spagnoli. Il giocatore piace in particolare ad Alaves, Maiorca e Siviglia ed il club lo ha messo in vendita, nella speranza di recuperare qualcosa dalla sua cessione.