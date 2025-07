Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il punto su Lucumì e Zortea (4 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PROCURATORE E DIRIGENTE PARLANO DI LUCUMI’

Il reparto arretrato sembra essere quello in cui il calciomercato Roma vorrebbe migliorarsi maggiormente, anche su indicazione del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. Proprio lo stesso tecnico piemontese avrebbe chiesto al proprio club di poter contare su Jhon Lucumì nell’organico della prossima stagione, andando dunque ad acquistarlo dal Bologna.

Protagonista con i Felsinei nelle ultime due stagioni, contribuendo alla qualificazione alla Champions League ed alla conquista della Coppa Italia in finale allo Stadio Olimpico poi contro il Milan, Lucumì nel 2024/2025 ha saputo distinguersi venenedo impiegato in campo in ben quarantaquattro occasioni, a cui si aggiungono pure un gol ed un assist vincente fornito ai suoi compagni.

Legato ai rossoblu fino a giugno del 2026, il ventisettenne potrebbe anche lasciare il Dall’Ara se non dovesse accordarsi per il rinnovo con la sua attuale squadra. Il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, interpellato in esclusiva da Rete 7, ha spiegato di aver ricevuto delle proposte per il calciatore ma che queste non sono state accettate poichè ritenute non adatte alla valutazione effettuata anche tramite la clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al 10 di luglio.

Pure l’agente di Lucumì, il procuratore Simone Rondanini, ha parlato dell’interesse di alcuni club come la Juventus e l’Inter nei confronti dell’assistito. Lo stesso ha però sottolineato la possibilità di rimanere a Bologna come già accaduto nel recente passato anche dopo le partenze di alcuni compagni avvenute l’anno precedente. Bisognerà vedere se la Roma proverà a chiudere subito per il calciatore o se tenterà di abbassarne il costo una volta passata la scadenza prefissata.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ZORTEA POTREBBE LASCIARE IL CAGLIARI

La difesa è al centro del calciomercato Roma anche se si prende in considerazione il ruolo di terzino destro. Il nome più gettonato rimane quello di Wesley del Flamengo ma i giallorossi stanno valutando anche altre soluzioni per soddisfare i bisogni tattici del Gasp, specialmente se possono completare operazioni a costi inferiori. Il brasiliano potrebbe infatti arrivare ma con il supporto dell’Everton, altra società di proprietà della famiglia Friedkin.

L’altro profilo per il calciomercato Roma che potrebbe dunque fare al caso dei capitolini è quello di Nadir Zortea, ventiseienne italiano di proprietà del Cagliari e capace di giocare anche lungo la linea mediana sempre su quel lato del campo. Legato ai sardi fino a giugno del 2028, Zortea potrebbe anche lasciare i rossoblu come confermato dalle parole del nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi. Il dirigente ha appunto spiegato che il classe 1999 ha mercato e che lui, insieme con la società, valuteranno eventuali proposte per la sua cessione in particolare se fosse lo stesso giocatore ad esprimere la volontà di proseguire la carriera con un’altra maglia. A questo punto la Roma deve decidere se continuare ad aspettare per Wesley o virare forte su Zortea.