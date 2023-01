CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Niente da fare per Tadic, piacciono due elementi dell’Empoli

Calciomercato Roma news, Zaniolo verso una difficile permanenza

Il tormentone di calciomercato relativo alla cessione di Nicolò Zaniolo sembra destinato a tenere banco ancora per lungo tempo in casa Roma. L’azzurro ha rifiutato di trasferirsi al Bournemouth poichè non convinto dal progetto degli inglesi nonostante potessero soddisfare le richieste dei giallorossi sia sul piano della formula che dal punto di vista economico poichè intenzionato a trasferirsi in un club di maggior prestigio, magari restando pure in Italia. Per questa ragione il Milan rimane in corsa per aggiudicarsi Zaniolo nonostante non possa offrire più di 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore che arriverebbe in prestito, soluzione questa non gradita dai capitolini. A questo punto, come spiega Il Corriere dello Sport, per Zaniolo si spera in una nuova pretendente oppure potrebbe rimanere alla Roma allenandosi a parte con un altro giocatore in partenza come Rick Karsdorp.

ZANIOLO AL BOURNEMOUTH?/ Calciomercato, Roma esasperata. Mourinho: "Purtroppo è qui"

Calciomercato Roma news, Tadic era pronto a sostituire l’azzurro

La cessione di Zaniolo al Bournemouth sembra essere praticamente certa per la Roma che, stando al Corriere dello Sport, aveva già messo le mani sul sostituto del ventitreenne di Massa in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Il generale manager Tiago Pinto si era infatti assicurato Dušan Tadić, capitano dell’Ajax con cui ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024 e quindi al termine della prossima stagione. Niente da fare quindi per l’arrivo del serbo nella Capitale ed a questo punto non è detto che possa essere lui a sostituire l’italiano nel caso in cui Zaniolo partisse comunque in estate.

Mourinho in Premier League?/ Calciomercato news, per gli inglesi può lasciare la Roma

Calciomercato Roma news, Vicario e Parisi nel mirino giallorosso

Nel frattempo i dirigenti della Roma valutano quali mosse di calciomercato effettuare nel prossimo futuro pensando non solo al reparto offensivo. Secondo quanto riporta Repubblica.it, i capitolini starebbero monitorando con grande attenzione due calciatori di proprietà dell’Empoli, ovvero Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi. Accostato anche al Napoli, il portiere piace nell’ottica di sostituire Rui Patricio, già trentaquattrenne. Per Parisi invece potrebbe scattare una sorta di asta di mercato in estate visto l’interesse nei suoi confronti di altri grandi club come l’Inter e la Lazio.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rispunta Muriel per l'attacco e Sassuolo ancora su Bove

© RIPRODUZIONE RISERVATA