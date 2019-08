Calciomercato Roma News/ Nkoulou si avvicina, ecco l’indizio (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma nelle ultime settimane ha ruotato attorno al possibile acquisto di un difensore centrale. Partito Kostas Manolas è arrivato Gianluca Mancini e nel mirino sono stati diversi i calciatori che potrebbero seguirlo. Si è parlato a lungo di Toby Alderweireld del Tottenham e di Daniele Rugani della Juventus. Nelle ultime ore è diventato invece dominante il nome Nkoulou del Torino. Senza parlare della squadra capitolina ha dato un indizio importante il tecnico dei granata Walter Mazzarri. Questi ha specificato che il calciatore non è stato convocato per la sfida di ieri per precisa richiesta, non concentrato sugli obiettivi della squadra piemontese. Parole che fanno pensare a un possibile e immediato addio alla squadra granata con destinazione Roma.

Calciomercato Roma News, ultime notizie: Defrel torna al Sassuolo?

Tra gli esuberi che la Roma deve piazzare sul calciomercato c’è Gregoire Defrel. Il calciatore francese è tornato dal prestito alla Sampdoria, ma non rimarrà nella capitale chiuso dai molti esterni presenti nella rosa della squadra capitolina. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di SkySport, sull’ex Cesena ci sarebbe il forte pressing del Sassuolo club dove tra l’altro l’esterno d’attacco ha già giocato in passato. Attenzione però perché Eusebio Di Francesco lo vorrebbe alla Sampdoria con la Roma pronta a valutare con lucidità le offerte che arriveranno nelle prossime ore. Questa sessione di calciomercato però sta portando a molti dubbi in uscita con le società bloccate dai loro stessi tesserati. Non è dunque da escludere che il ragazzo possa rimanere nella capitale.

