Calciomercato Roma News, possibile rivoluzione in attacco

Dopo aver chiuso per Giampiero Gasperini il calciomercato Roma è pronto a decollare. La società giallorossa ha convinto il tecnico con un nuovo e interessante progetto ed il club vuole accontentare le richieste di Gasperini, in tutto e per tutto. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare subito interessanti novità per quel che riguarda l’attacco, il reparto che più deve cambiare.

Con la nuova stagione potrebbero salutare sia Dybala che Dovbyk, entrambi poco congeniale al gioco dell’allenatore ex Atalanta. L’argentino ha avuto problemi con Gasperini in passato, i due usano metodi di lavoro molto differenti e al momento le possibilità di addio non sono cosi remote; Dybala potrebbe tornare in Argentina o comunque non è da accantonare la pista araba.

Diversa la situazione di Dovbyk che ha avuto troppi alti e bassi nella sua prima stagione a Roma e in caso di buone offerte potrebbe partire. Gasperini non è del tutto convinto del giocatore e avrebbe già avallato la cessione, in alternativa è pronto l’assalto ad un profilo molto interessante come il bomber del Salisburgo Karim Konate, giovane talento classe 2004.

Calciomercato Roma News, un dubbio su Konate e giallorossi preoccupati

Il calciomercato Roma potrebbe presto prendere una svolta e secondo quanto riporta il portale Leggo il club giallorosso è pronto a presentare un’offerta per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Konate è un nome gradito a Gasperini e presto le due parti potrebbero trovare un accordo molto interessante.

In questi giorni Roma e Salisburgo stanno trattando per il rinnovo del prestito o l’acquisto a titolo definitivo di Lucas Gourna-Douath e le parti potrebbero discutere anche di Konate. Ovviamente – in caso di addii di Dybala e Dovbyk – Konate sarebbe solo uno dei diversi acquisti per rinforzare il reparto offensivo. Ma un problema tiene comunque in allerta il club.

Konate intriga per il suo gioco e il rendimento ma preoccupa per gli infortuni. Lo scorso Novembre il giocatore ha conseguito la rottura del legamento crociato anteriore, si allena solo da qualche settimana e bisogna comunque valutare le sue condizioni. Occhio al mercato con la Roma che potrebbe vedere quasi stravolto tutto il suo mercato.