Calciomercato Roma news/ No alle sirene per Abraham. Frattesi o Luiz per la mediana

Il calciomercato della Roma non si fermerà a Nemanja Matic. E c’è un’altra certezza: i giallorossi non si priveranno di Tammy Abraham. Reduce da una stagione di altissimo livello, l’attaccante inglese fa gola ai top club della Premier League, ma non si muoverà dalla Capitale. Secondo il Corriere dello Sport, Manchester United e Arsenal hanno fatto dei sondaggi esplorativi, ma la dirigenza è stata chiara: il bomber rimarrà a Trigoria, alla corte di Josè Mourinho.

Discorso diverso per quanto riguarda Nicolò Zaniolo. Il fantasista non è considerato incedibile e non mancano le squadre interessate, Milan e Juventus in testa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del calciatore. L’ex Inter vorrebbe una proposta di rinnovo a cifre simili a quelle di Lorenzo Pellegrini: il vertice servirà a fare chiarezza sul suo futuro.

CALCIOMERCATO ROMA: DUE PISTE PER LA MEDIANA

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, la Roma è ad un passo da Zeki Celik. Secondo Tuttomercatoweb, l’arrivo nella Capitale del laterale destro è imminente. I giallorossi, infatti, sarebbero ad un passo dalla definizione dell’affare con il Lille sulla base di 7 milioni di euro. Al calciatore un contratto da 2 milioni a stagione. Per il centrocampo sono due i nomi nel mirino: Douglas Luiz e Davide Frattesi. Il centrocampista brasiliano è in scadenza 2023 con l’Aston Villa, che valuta il cartellino 30 milioni. Per quanto riguarda la mezzala italiana, c’è ancora distanza con il Sassuolo: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma offre 22-23 milioni di euro, mentre i neroverdi chiedono 30 milioni. Ricordiamo che la Lupa vanta il 30% sulla rivendita del calciatore e quindi il prezzo finale sarebbe più basso. Sul tavolo anche qualche giovane della Primavera da inserire come contropartita tecnica: la Rosea fa i nomi di Felix, Volpato e Calafiori. Quest’ultimo piace anche alla Salernitana di Nicola.

