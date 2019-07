Calciomercato Roma News/ Non si molla Suso, Fonseca insiste! (ultime notizie)

Il nome di Suso è tra i più affascinanti di questo calciomercato estivo della Roma. L’ex Genoa è uno dei principali obiettivi dei dirigenti giallorossi e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità. Cercato già lo scorso anno da Monchi, anche Petrarchi lo avrebbe inserito nel suo taccuino. Il profilo di Suso è il più desiderato a Trigoria in queste settimane e non è detto che la suggestione possa evolversi in qualcosa di più serio. Il problema è rappresentato dalla forte opposizione del Milan, che per liberarlo chiede non meno di trenta milioni di euro. Solo l’inserimento di contropartite tecniche adeguate potrebbe avvicinare le due società verso l’intesa; di certo non Patrik Schick e Gregoire Defrel, due profili che almeno al momento non sembrano aver convinto pienamente i vertici societari del Milan. La sensazione è che Roma che Milan dovranno sedersi ancora una volta attorno ad un tavolo per colmare distanze ancora troppo ampie.

Calciomercato Roma, le parole di Veretout

Tra i primi acquisti di questa Roma c’è Jordan Veretout. Il centrocampista francese, prelevato nel corso di questo calciomercato estivo, svolgerà le visite mediche nella giornata di domani (oggi, sabato 20 luglio; ndr). Dopodichè potrà firmare contratto che lo legherà alla Roma per le prossime cinque stagioni, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione più 300mila di bonus. Si tratta di un’operazione da 19 milioni di euro complessivi per la Roma, che ha già accolto Veretout con grande entusiasmo. Lo stesso che il giocatore ha mostrato ai microfoni dei media, attraverso i quali ha diffuso un saluto affettuoso per tutti i tifosi della Roma: “Sono felice di essere qui. Forza Roma. Cosa dico ai tifosi? Che mi piace la squadra e che aspetto domani per incontrare i nuovi compagni di squadra”, ha brevemente commentato a Sky Sport.

