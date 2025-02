CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEA JORGINHO SE PARTE PAREDES

La possibile partenza di Leandro Paredes in direzione Boca Juniors, della quale vi avevamo già parlato ieri, tiene fatalmente banco anche oggi, sabato 1° febbraio 2025, per quanto riguarda il calciomercato Roma. Infatti si fanno diversi nomi come possibili sostituti del campione del Mondo argentino, da giovani come Warren Bondo del Monza e Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach a veterani quali Casemiro del Manchester United e Jorginho, che a giugno andrà in scadenza di contratto con l’Arsenal.

L’ipotesi di un ritorno in Serie A del regista italo-brasiliano dopo ben sei anni e mezzo in Premier League fra Chelsea e Arsenal sarebbe particolarmente intrigante: Jorginho sarebbe in effetti il sostituto più simile a Paredes, cioè un regista di grande esperienza e curriculum prestigioso, rispetto a Casemiro potrebbe vantare evidentemente anche la migliore conoscenza del calcio italiano. Claudio Ranieri, almeno per questi sei mesi, preferirebbe un profilo già pronto e di alto livello, quindi in tal senso Jorginho sarebbe favorito anche sui giovani: i primi contatti con i Gunners sono quindi già cominciati.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IN ATTACCO RESTA SHOMURODOV

Non ci dovrebbero invece essere novità in attacco per quanto riguarda il calciomercato Roma. Infatti si è parlato a lungo di un nuovo vice per Dovbyk, perché l’uzbeko Eldor Shomurodov sembrava destinato a cambiare aria, probabilmente con destinazione Venezia. Il Corriere dello Sport invece riferisce oggi che nessuna alternativa possibile avrebbe convinto del tutto la società giallorossa, che di conseguenza avrebbe scelto di andare avanti con chi già veste il giallorosso, cioè appunto Shomurodov.

Sfuma quindi il possibile passaggio al Venezia per l’uzbeko, che giovedì sera ha trovato gloria in Europa League segnando un gol nella vittoria giallorossa contro l’Eintracht. Per Shomurodov è stata la terza rete stagionale con la maglia della Roma, curiosamente una a testa in Serie A contro l’Empoli, in Coppa Italia contro la Sampdoria e ora contro i tedeschi, che però a questo punto non dovrebbe essere il “regalo d’addio”, dal momento che l’ex Genoa non dovrebbe muoversi dalla Roma.

