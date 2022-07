CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Non solo Frattesi, a centrocampo piace anche Danilo

Calciomercato Roma news, Frattesi sempre nel mirino

La finestra di calciomercato estivo è iniziata ufficialmente solo con la giornata di ieri ma la Roma è attiva da diverso tempo in cerca di nuovi rinforzi da consegnare a mister Josè Mourinho così da affrontare al meglio la prossima stagione. Nello specifico, i giallorossi sembrano essere parecchio attivi soprattutto per quanto concerne il centrocampo dove hanno già accolto a braccia aperte il serbo con cittadinanza slovacca Nemanja Matić ma il trentatreenne non sembra essere appunto l’unico innesto da effettuare in quella zona del campo nelle idee dei capitolini.

Il nome caldo per la Roma resta infatti quello di Davide Frattesi, ventiduenne sotto contratto con il Sassuolo fino al giugno del 2026. I giallorossi hanno diritto al 30% della futura rivendita del calciatore passato per le sue giovanili e secondo quanto riportato da Il Messaggero, la richiesta di 32 milioni di euro dei neroverdi dovrebbe così abbassarsi a 22,5 milioni di euro. Al momento la distanza tra le parti sarebbe ancora di circa 5 milioni di euro.

Calciomercato Roma news, a centrocampo piace anche Danilo

Il profilo di Frattesi potrebbe però non essere l’unico da aggiungere al centrocampo della Roma nel corso della sessione di calciomercato. Stando ai rumors, il tecnico Mourinho avrebbe chiesto non uno ma ben due mediani ed in queste ore sembra emergere con insistenza il nome di Danilo. Come spiega Il Romanista, il ventunenne di proprietà del Palmeiras ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma non sono da tralasciare nemmeno i contatti avuti con il Lione per Aouar, come ricorda Il Tempo.

