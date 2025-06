Calciomercato Roma News: il Lione retrocesso in Ligue 2 rappresenta un'occasione anche per i giallorossi, che puntano almeno tre elementi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN CAMPIONE DEL MONDO PER LA DIFESA!

Ne avevano già parlato, ma per il calciomercato Roma bisogna approfondire il tema perché sembra che l’affare si possa concretizzare: in difesa Gian Piero Gasperini ha messo gli occhi su Nicolas Tagliafico, come lanciato dal Corriere dello Sport, e la trattativa potrebbe appunto avere esito positivo.

Il Lione, ricordiamo, è incredibilmente retrocesso in Ligue 2 a causa di inadempienze finanziarie: questo verosimilmente libererà i pezzi pregiati della rosa e tra questi anche Tagliafico, il quale non ha certo bisogno di presentazioni.

Campione del mondo con l’Argentina, quattro anni e mezzo all’Ajax con cui ha sfiorato la finale di Champions League rappresentando il veterano in mezzo a tanti giovanissimi, oggi con Gasperini nella Roma potrebbe giocare come braccetto sul centrosinistra (un po’ l’evoluzione avuta da Sead Kolasinac, che con il tecnico di Grugliasco ha lavorato all’Atalanta).

All’occorrenza potrebbe essere ancora impiegato da laterale sinistro, anche se l’età gli impedisce di essere costante ad alti livelli percorrendo tutta la corsia. In ogni caso un profilo che al calciomercato Roma piace parecchio, e dunque un colpo che potrebbe andare a buon fine anche se per lui sono sempre attive le sirene dalla patria, a quasi 33 anni Tagliafico potrebbe decidere di fare ritorno in Argentina per chiudere la carriera.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN ALTRO PROFILO DAL LIONE

Non solo Tagliafico e non solo Georges Mikautadze, di cui avevamo già parlato: il calciomercato Roma infatti è vigile sulla situazione di casa Lione, come detto tanti calciatori sono destinati a partire ed ecco allora che potrebbe interessare il profilo di Malick Fofana. In questo caso parliamo di un giocatore ancora giovane, perché ha compiuto 20 anni lo scorso marzo: belga di origine guineana, un classe 2005 di piede destro che però gioca prevalentemente a piede invertito, può fare l’esterno in un tridente o agire qualche passo più indietro, da valutare poi se a tutta fascia o con compiti meno difensivi.

Di sicuro Malick Fofana è un ottimo prospetto: il costo sarebbe di 30 milioni di euro, ma la retrocessione del Lione potrebbe farlo partire a prezzo di saldo. Cresciuto nel Gent, passato al Genk con cui ha giocato nelle squadre giovanili, ha esordito in prima squadra per poi trasferirsi al Lione nel gennaio 2024; nell’ultima stagione ha segnato ben 11 gol con 6 assist, facendo particolarmente bene in Europa League. Può essere davvero una bella occasione: certo nel modulo di Gasperini si dovrebbe adattare a fare il trequartista in coppia con un compagno o alle spalle di due attaccanti, ma sembra avere le qualità per riuscire nell’intento. Vedremo, ma l’asse di calciomercato Roma – Lione in questa sessione di mercato potrebbe diventare particolarmente caldo in queste settimane.