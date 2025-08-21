Il calciomercato Roma cerca un'intesa per Jan Ziolkowski in caso di addio di Evan Ndicka per finanziare il mercato

Calciomercato Roma News: Evan Ndicka possibile sacrificato per nuovi acquisti

Nei giorni scorsi la squadra giallorossa della capitale ha chiuso un nuovo arrivo che però non accontenta Gasperini che non è ancora soddisfatto della rosa e che vede mancanti ancora diversi pezzi fondamentali per il suo gioco e per provare a riportare la squadra in Champions League.

Il calciomercato Roma però è bloccato dai limiti economici e l’unico modo per accontentare il tecnico sarebbe chiudere una cessione importante come quella di Manù Koné, a cui però i tifosi si sono opposti con forza, nonostante la grossa cifra proposta dai nerazzurri.

Un’altra opzione per portare a casa una cifra importante da reinvestire è quella di cedere Evan Ndicka, il difensore ivoriano di ventisei anni infatti ha molto mercato in Europa e non solo e la sua cessione permetterebbe di incassare una plusvalenza totale, essendo arrivato a parametro zero nell’estate del 2023.

Sulle sue tracce ci sono il Fenerbahce, club allenato da Josè Mourinho che lo aveva portato a Roma, e soprattutto il Neom, club saudita che sta cercando un difensore e sta sondando diversi profili di giocatori francesi o passati dalla Ligue 1 e che avrebbe pronta un’offerta da 30 milioni.

Calciomercato Roma News: Jan Ziolkowski in cima alla lista dei difensori

La dirigenza sta valutando questa eventualità e nel caso venisse deciso di accettare l’offerta il calciomercato Roma proverebbe ad investire una piccola parte del guadagno in un giocatore che possa andare a sostituire l’ivoriano e la scelta potrebbe essere quella di Jan Ziolkowski, difensore centrale polacco classe 2005 del Legia Varsavia.

Il suo costo non dovrebbe superare i 5 milioni e nonostante sia di piede destro può essere impiegato anche sulla zona sinistra del campo, lo scorso anno si è guadagnato un posto in prima squadra con la quale ha collezionato 19 presenze segnando anche 1 gol e fornendo 2 assist.

In alternativa i giallorossi potrebbero andare su un giocatore più di esperienza ma allo stesso tempo più pronto per competere ad alti livelli e che tra le sue caratteristiche principali ha quella di impostazione dal basso, fondamentale nel gioco di Gasperini e che né Ghilardi né Mancini possono vantare.

Il nome è quello di Léo Ortiz, difensore centrale brasiliano ventinovenne che gioca nel Flamengo con cui in questa stagione ha già giocato 26 partite tra campionato e Copa Libertadores e realizzato 2 gol e 2 assist, altra differenza sarebbe il prezzo visto che servirebbero almeno 10 milioni.