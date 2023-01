CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Obiettivo Frattesi, il Torino pensa a Shomurodov

Calciomercato Roma news, Frattesi obiettivo per potenziare l’organico

La Roma ha il suo bel da fare in fase di calciomercato vista la necessità di chiudere in attivo per i prossimi tre anni, ingaggi compresi. I giallorossi pensano comunque non solo alle cessioni per fare cassa ma anche a qualche movimento per potenziare l’organico a disposizione di mister José Mourinho ed in questo senso il nome più caldo rimane quello di Davide Frattesi, ventitreenne di proprietà del Sassuolo nato nella Capitale dove ha giocato sia con la Lazio che con la stessa Roma.

La valutazione del cartellino di Frattesi, come riporta la redazione di Sky Sport, sarebbe di 35 milioni di euro, ovvero una somma che i capitolini non potrebbero certo coprire offrendo solamente denaro. L’intenzione sarebbe infatti quella di scambiare sia Bove che Volpato con Frattesi anche se gli emiliani non appaiono affatto convinti da questa soluzione, stimanando il valore dei due come non superiore alla metà di quanto richiesto. La strada è lunga e complicata nonostante la volontà dello stesso Frattesi di tornare a Roma.

Calciomercato Roma news, Shomurodov rimane in partenza

Nell’elenco dei calciatori che potrebbero lasciare la Roma in fase di calciomercato figura senza dubbio Eldor Shomurodov, già dato in partenza la scorsa estate. Incapace di incidere dopo il suo arrivo dal Genoa nella passata stagione e chiuso dall’arrivo di Solbakken, per Shomurodov sembrava essere fortissimo l’interesse del Bologna. Ora però l’indiziata principale ad aggiudicarsi il centravanti sarebbe il Torino di mister Juric che vorrebbe accaparrarselo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

