Calciomercato Roma News: anche i giallorossi sono in contatto per Lorenzo Lucca, intanto il Galatasaray piomba su Mile Svilar.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: GASP SI INSERISCE PER LUCCA

Attenzione al calciomercato Roma, che potrebbe piazzare un colpo a sorpresa: diciamo così perché fino a questo momento Lorenzo Lucca, che piace a parecchie squadre, è sempre stato accostato più che altro al Napoli, che ha bisogno di almeno un attaccante che supporti Romelu Lukaku.

In effetti i partenopei restano in pole position per il calciatore dell’Udinese, ma anche la Roma si può iscrivere al ballo: le ultime notizie dicono che i giallorossi (così come la Juventus) avrebbero già chiesto informazioni all’entourage di Lucca, esponendo il proprio progetto e sondando l’eventuale disponibilità.

Dal canto suo l’Udinese non molla circa la cifra richiesta: consapevole che per Lucca c’è la fila, visto che anche Inter e Milan sono interessate al classe 2000, la società friulana parte da una base di 40 milioni di euro ma in segreto spera che questa cifra si possa anche alzare, cosa del resto non impossibile soprattutto se anche qualche club straniero dovesse bussare alla porta.

Intanto anche la Fiorentina ci prova, il calciomercato Roma ha bisogno sicuramente di trovare un calciatore che possa dare il cambio ad Artem Dovbyk e Lucca potrebbe fare al caso di Gian Piero Gasperini, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL GALATASARAY TENTA SVILAR

Intanto il calciomercato Roma deve anche fronteggiare i tentativi di altre squadre di portare via i suoi big: tra questi, un nome di spicco è certamente quello di Mile Svilar che, lanciato titolare da Daniele De Rossi (scelta coraggiosa, visto che fino al giorno prima Rui Patricio era intoccabile), ha dimostrato di poter essere portiere di primo livello sia nella nostra Serie A che in Europa, tanto da attirare su di lui tante attenzioni. Una di queste arriva dal Galatasaray, che più di un decennio fa aveva puntato su un altro estremo difensore dalla capitale d’Italia: in quel caso Fernando Muslera della Lazio.

Il quale è diventato una bandiera del club di Istanbul, ma adesso è arrivato il momento di pensare al futuro: per Svilar sarebbe già pronta una mega offerta da 6 milioni di euro a stagione. In questo momento la Roma non ha la possibilità di pareggiarla, e dunque deve studiare il da farsi: convincere il suo portiere con un progetto che lo trattenga a Trigoria oppure aprire alla cessione, per ora il Galatasaray non ha ancora chiesto di trattare con la società giallorossa ma potrebbe farlo a breve, dunque anche da questo punto di vista bisognerà prestare attenzione perché poi la Roma potrebbe trovarsi nella necessità di rimpiazzare Svilar, cosa che non sarà affatto semplice.