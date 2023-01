CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Olympique Lione su Karsdorp, l’Arsenal pensa a Tammy Abraham

Calciomercato Roma news, Karsdorp può andare a giocare in Francia

In casa Roma prosegue il tormentone di calciomercato relativo alla partenza di Rick Karsdorp. In rotta con l’allenatore José Mourinho, l’esterno olandese sta aspettando di ricevere un’offerta allettante da un club europeo per salutare la Capitale una volta per tutte trovando così la soluzione auspicata dallo stesso generale manager Tiago Pinto. Secondo quanto rivelato da Score.fr, l’Olympique Lione starebbe preparando un’offerta da presentare per il cartellino di Karsdorp che avrebbe già rifiutato sia il Monza che la Salernitana.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Stallo per Smalling, ufficiale: Villar torna al Getafe

Calciomercato Roma news, l’Arsenal segue con interesse Abraham

Un giocatore di cui la Roma non vorrebbe certo privarsi in fase di calciomercato è invece Tammy Abraham, sotto contratto fino al 30 giugno del 2026. A secco per un po’ di tempo, il centravanti inglese è tornato a segnare trovando il gol decisivo nel pareggio in rimonta di San Siro contro il Milan ma viene sempre seguito con grande interesse da diverse squadre della Premier League. Intervenuto a Sky Sport, l’ex attaccante Kevin Campbell ha sottlineato l’interesse dell’Arsenal nei confronti del venticinquenne spiegando: “I Gunners hanno bisogno di un altro attaccante. Si dice che siano interessati ad Abraham e credo che sia una buona opzione. Con lui avrebbero un bel mix e potrebbero schierare diversi calciatori nel corso della stagione visto che ci sono molte partite da giocare”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Nuovo incontro per Smalling, tre opzioni per la porta

Calciomercato Roma news, Cedric Koffi passa al Napoli

Nel frattempo la Roma ha completato un’operazione di calciomercato a livello giovanile con il trasferimento di Cedric Koffi al Napoli. Ala sinistra classe 2004 originario della Costa d’Avorio, Koffi ha dunque firmato con i campani e si aggregherà alla formazione Primavera dopo aver disputato la prima parte della stagione con i giallorossi.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La proposta per Smalling, il Valencia ci prova per Kluivert

© RIPRODUZIONE RISERVATA