Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Cherubini nell'affare e ultimatum al Flamengo 20 luglio 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ULTIMATUM PER WESLEY

Il calciomercato Roma è sempre più in rampa di lancio in questi giorni. Lo stesso Gasperini, a margine della partita amichevole stavinta contro il Trastevere, non ha certo nascosto di aspettarsi un’accelerata per quanto concerne eventuali rinforzi su cui puntare nella prossima stagione e nelle ultime ore si sta definendo il tesseramento di un nuovo centrocampista.

Calciomercato Roma News/ Ferguson, accordo trovato per l'attaccante: riscatto sui 40 milioni (20 luglio 2025)

Il ventiquattrenne Neil El Aynaoui è infatti sbarcato ieri sera a Fiumicino ed ha svolto nella giornata odierna le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà ufficialmente alla Roma dopo i due anni trascorsi tra le file del Lens. Insieme a lui i capitolini stanno completando anche l’acquisto di un nuovo attaccante, e cioè Evan Ferguson del Brighton & Hove Albion.

Calciomercato Roma News/ Ecco cosa manca per Wesley, in arrivo anche la punta (19 luglio 2025)

Ripensando alla mediana il colombiano Richard Rios sembra invece sempre più vicino a lasciare il Palmeiras per sposare la causa del Benfica ma Massara ed i suoi collaboratori puntano invece a chiudere entro domani per un altro giocatore che milita nel campionato brasiliano. La Roma avrebbe appunto presentato un ultimatum al Flamengo in merito all’acquisto di Wesley.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’offerta da 25 milioni di euro per il cartellino dell’esterno avrebbe come scadenza la giornata di domani, lunedì 21 luglio. I vertici del club romanista non intendono aspettare di perdere altro tempo dopo il tira e molla di queste settimane così da accontentare il Gasp, già parso indispettito dal non poter contare subito sugli elementi da lui indicati.

Calciomercato Roma News/ Rios, il Benfica spaventa i giallorossi. Cristante, ipotesi Como (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHERUBINI SBLOCCA GHILARDI

Il calciomercato Roma sembra poter presto battere un colpo anche per quanto concerne il reparto arretrato. I giallorossi vorrebbero infatti regalare a mister Gian Piero Gasperini un nuovo giovane difensore da plasmare visto il grande talento espresso recentemente, ovvero Daniele Ghilardi. Di proprietà dell’Hellas Verona, in cui è cresciuto sin dal settore giovanile, il ventiduenne originario di Lucca è stato decisivo nella salvezza ottenuta dagli Scaligeri lo scorso anno dopo che nelle due stagioni precedenti aveva giocato in prestito con Sampdoria e Mantova.

I capitolini, secondo le voci di calciomercato, sarebbero in vantaggio nella corsa al difensore rispetto al Betis di Siviglia, altra pretendente. Valutato non meno di 10 milioni di euro dai veneti, la Roma potrebbe tentare di convincere i gialloblu a cedere il calciatore inserendo nell’affare una contropartita che sarebbe stata individuata in Luigi Cherubini. L’ala classe 2004 è appena rientrata a Trigoria dal prestito alla Carrarese in Serie B.