Calciomercato Roma news/ Ore decisive per Jordan Veretout (Ultime notizie)

Definito il quadro dirigenziale in casa giallorossa con Fonseca allenatore e Petrachi nuovo direttore sportivo, ecco che la Roma si può concentrare sul calciomercato, in attesa che la finestra ufficiale si apra il prossimo 1 luglio. Su quali colpi quindi concentrarsi? Mentre infatti Manolas è già visto in uscita in direzione Napoli, la dirigenza giallorossa sta lavorando attivamente per portare a Trigoria Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. L’affare col francese però si è fatto subito in salita. Su di lui hanno infatti messo subito gli occhi anche Milan e Napoli e anzi proprio il club campano pare in pole position per chiudere l’affare di calciomercato. Secondo quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello sport, infatti la Roma avrebbe messo sul piatto un contratto triennale da 2,7 milioni di euro, ma con un bonus particolare: se la squadra giallorossa tornasse in Champions nel 2020, lo stipendio dell’ex viola salirebbe a quota 3,7 milioni di euro. Pure gli altri club hanno però messo sul piatto cifre interessanti: le prossime 48 ore potrebbe essere quindi decisive.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PELLEGRINI PER IL RINNOVO

Non è poi solo verso gli arrivi che le mosse di calciomercato della Roma sono orientate, ma pure il fronte interno è ben caldo. Pare infatti che a trigoria si lavori alacremente per fissare il rinnovo di contratto per Lorenzo Pellegrini, appena di ritorno dall’avventurar con la maglia azzurra agli Europei Under 21. Secondo quanto si legge quest’oggi sulla Gazzetta dello sport, le parti non sarebbero affatto distanti a trovare un accordo, e anzi lo stesso centrocampista sarebbe disposto a legarsi ancor di più alla società giallorossa, eliminando dal suo contratto la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, pagabili in due anni. Di contro però lo stesso Pellegrini per voce del suo procuratore Pocetta avrebbe fatto richiesta alla Roma di un accordo da 2,5 milioni a stagione più bonus.

