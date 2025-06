Calciomercato Roma News, Gasperini vuole rinforzi: Matt O’Riley primo obiettivo per il centrocampo?

Il calciomercato estivo della Roma si muove in direzione Gasperini. Naturalmente l’ex tecnico dell’Atalanta vuole dare un’impronta ben precisa allo scacchiere giallorosso e il dialogo con la dirigenza è costante per alzare il livello della squadra. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Roma metterà a segno almeno cinque acquisti in questa sessione estiva del calciomercato. Occorrono un difensore centrale, due laterali, un centrocampista ed una punta. Tra i nomi che piacciono a mister Gasperini ci sarebbe quello del centrocampista Matt O’Riley, che prima di trasferirsi al Brighton era seguito proprio dalla sua Atalanta. Chissà che questa non possa essere la volta giusta, con la Roma che resta in pressing.

Ci risiamo, ribaltone Osimhen: c'entra anche la Juventus

I costi non sono proprio lievi, dato che la valutazioni del giocatore si aggira attorno ai venticinque milioni di euro. Si potrebbe ragionare su un prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato, ma occorre comunque trovare una quadra con la società inglese.

Calciomercato Roma News, idee Maxim De Cuype e Giorgos Vagiannidis per Gasperini

Il calciomercato della Roma è attivo anche e soprattutto sulle corsie laterale. Mister Gasperini non vuole ripieghi e sarebbe felicissimo di abbracciare Maxim De Cuyper del Bruges, per la corsia sinistra dei giallorossi. Nella sua nuova avventura alla guida della Roma, mister Gasperini spera di alzare l’asticella rispetto all’Atalanta, dove ha lasciato un segno indelebile. Per farlo, servono giocatori funzionali al suo gioco e tra gli altri nomi graditi al tecnico spunta anche quello di Giorgos Vagiannidis del Panathinaikos.

Il prezzo di partenza è fissato attorno ai dieci-dodici milioni, ma la Roma deve prestare molta attenzione alla concorrenza dello Sporting Lisbona. Un’alternativa valida è rappresentata infine da Nadir Zortea del Cagliari, reduce da una stagione più che positiva in Sardegna.