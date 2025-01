Calciomercato Roma News: le possibili cessioni di Eldor Shomurodov e Leandro Paredes

Il calciomercato Roma sta lavorando intensamente per la cessione di alcuni giocatori o ritenuti superflui all’interno della rosa di Claudio Ranieri o perché con ingaggi pesanti che gravano troppo sulle casse della società, è il caso di Eldor Shomurodov e Leandro Paredes, il primo è sulla lista dei partenti da molte settimane e anzi la sua cessione sembrava ormai decisa se non che nelle ultime ore un’altra società italiana si è inserita nell’affare superando la concorrenza e passando in testa per avere l’attaccante uzbeko in prestito. Shomurodov sembrava ormai un promesso sposo dell’Empoli ma ora è il Venezia che è in vantaggio perché con l’imminente cessione di Pohjanpalo al Palermo la squadra veneta ha bisogno di un nuovo attaccante individuato in quello della Roma, la formula è sempre la solita prestito con diritto di riscatto.

Per Leandro Paredes invece la situazione è differente, dall’arrivo di Ranieri l’argentino è tornato in cima alle gerarchie del centrocampo e insieme a Manu Koné è ormai senza dubbi la coppia titolare della Roma, complice la situazione di Cristante e l’addio di Le Fée. Sull’ex Psg però è arrivato il Boca Juniors che vorrebbe riportarlo a casa e affidargli le chiavi del centrocampo insieme ad Ander Herrera per tornare a sollevare trofei che mancano da qualche anno. Il giocatore e l’allenatore non vorrebbero la sua cessione ma se l’offerta del club di Buenos Aires dovesse essere ritenuta congrua Paredes potrebbe lasciare.

Calciomercato Roma News: sondaggio per Leonardo Balerdi

Un nome che invece il calciomercato Roma sta trattando ma per la prossima stagione è quello di un altro argentino, Leonardo Balerdi, difensore venticinquenne dell’Olympique de Marseille con cui quest’anno però ha disputato solo 15 partite, la Roma lo cerca per rinforzare il suo pacchetto di difensori che potrebbe perdere Mats Hummels e che sempre di più sembra destinato a continuare con la difesa a tre, modulo già conosciuto dall’argentino per via della sua esperienza con De Zerbi e Tudor.

Il calciomercato Roma sarebbe anche disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, e per il suo utilizzo limitato anche il club francese sembra disposto a lasciarlo andare, a frenare i giallorossi però sono i numerosi infortuni muscolare che Balerdi ha subito in carriera e la richiesta di 20 milioni da parte del Marsiglia. Se inoltre Hummels dovesse rinnovare potrebbe essere deciso da Ghisolfi che in quel ruolo non sia necessario intervenire, o almeno non investendo quella cifra spostandosi su altri profili.

