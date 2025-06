CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES ELUSIVO E RIOS NEL MIRINO

L’arrivo di mister Gian Piero Gasperini alla guida della prima squadra ha dato il via alle mosse di calciomercato Roma per l’estate che sta ufficialmente per cominciare tra meno di dieci giorni. Tra chi potrebbe salutare perchè non ritenuto indispensabile e chi potrebbe invece arrivare per rinforzare l’organico che dovrà affrontare la prossima stagione, c’è in particolare un nome che sta facendo molto discutere in queste settimane di trattative.

Stiamo parlando di Leandro Paredes, centrocampista accostato con una certa insistenza al Boca Juniors, squadra in cui è cresciuto a livello giovanile e con la quale ha esordito nel calcio professionistico. Nel contratto di Paredes è presente una clausola che lo libererebbe dal club in cui si trova, in questo caso la Roma appunto, per poter tornare a giocare proprio con il Boca Juniors. Nessun altra società può infatti far valere questa stipulazione ma sembra sempre più possibile che il ritorno in Argentina di Paredes si possa concretizzare.

Interpellato in esclusiva da Radio La Red, lo stesso Campione del Mondo ha fatto sapere di non aver parlato dell’argomento con la Roma, preferendo piuttosto dedicarsi alle vacanze per riposare dopo la stagione appena conclusa e gli impegni affrontati con la Nazionale. L’ex juventino ha inoltre sottolineato che ci sarebbe l’intenzione di tornare a vestire la maglia degli Xeneizes ma non è affatto certo che questo sia il momento giusto perchè accada.

Entro una ventina di giorni o poco più sapremo dunque quale sarà il destino di Paredes ma nel frattempo la Roma si sta muovendo in cerca di un nuovo centrocampista proprio in quella zona del campo. Nel mirino dei dirigenti giallorossi ci sarebbe infatti Richard Rios del Palmeiras, che giocherà il Mondiale per Club come il Boca Juniors ma per queste squadra la finestra di trattative extra aperta dalla FIFA si è conclusa nella giornata di ieri. Il venticinquenne colombiano è reduce da quattro reti e due assist in trenta apparizioni stagionali e per averlo bisognerà soddisfare la richiesta da 25/30 milioni di euro dei brasiliani, oltre a battere la concorrenza di Milan, PSG, Porto, Manchester United ed altre società della Premier League.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA LIGUE 1 NEL FUTURO DI ABDULHAMID

Il calciomercato Roma sta dunque facendo i conti sia con eventuali nuovi ennesti che con probabili partenze per alcuni elementi destinati a non trovare molto spazio in campo nell’annata calcistica che comincerà tra circa due mesi. Un calciatore presente nell’organico giallorosso che potrebbe salutare la Capitale è Saud Abdulhamid, terzino saudita sotto contratto fino a giugno 2028. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, l’Al-Hilal avrebbe provato a riportarlo in Patria dopo avero ceduto agli italiani ad agosto 2024 per 2.5 milioni di euro ma il calciatore avrebbe respinto al mittente la proposta.

Le intenzioni del venticinquenne Abdulhamid appaiono abbastanza chiare poichè vorrebbe continuare a giocare in Europa, dove proseguirebbe molto volentieri la sua carriera. Un gol ed un assist in dieci presenze totali potrebbero non bastare per convincere la Roma ed il Gasp a trattenerlo e per questa ragione nel futuro di Abdulhamid ci potrebbe essere un trasferimento nel campionato francese dove è già stato accostato sia al Lens che al Tolosa.