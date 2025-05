CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DA SCRIVERE IL FUTURO DI PAREDES

È ancora da scrivere, per il calciomercato Roma, il futuro di Leandro Paredes: gli organi di stampa della capitale riportano oggi come l’addio del centrocampista argentino possa arrivare al termine della stagione. Una parabola curiosa quella di Paredes: ai margini delle rotazioni con Ivan Juric, l’arrivo di Claudio Ranieri lo ha immediatamente rimesso al centro del progetto e raramente l’ex di Psg e Juventus è rimasto fuori dal campo. Peccato che, almeno volendo far coincidere i tempi e ipotizzando, ad un certo punto Paredes abbia pubblicamente dichiarato di aver fatto di tutto per tornare al Boca Juniors: ecco, più o meno da quel momento anche Ranieri l’ha utilizzato con il contagocce, vale a dire tre delle ultime quattro gare vissute dalla panchina e 30 minuti contro la Juventus.

Per questo motivo il futuro dell’argentino è in bilico: a gennaio Paredes ha rinnovato fino al 2026, inserendo una clausola che lo libererebbe subito qualora il Boca Juniors dovesse presentarsi con un’offerta superiore ai 3 milioni di euro. Gli Xeneizes però puntano al colpo a parametro zero, e in più da poco è stato esonerato Fernando Gago che era il principale sponsor di Paredes; insomma la pista che porta alla Bombonera si sta complicando, nel frattempo è spuntato anche il Santos di Neymar e dunque una nuova possibilità per fare ritorno in Sud America, tuttavia come detto bisogna ancora capire bene quello che succederà, e il nuovo allenatore della Roma potrebbe essere determinante nello stabilire il futuro di Paredes.

N’DICKA: SACRIFICIO O MATTONE PER IL NUOVO CICLO?

Altra situazione che il calciomercato Roma deve valutare è quella legata a Evan N’Dicka, ma qui la questione è diversa. Il difensore franco-ivoriano, arrivato nel 2023 a parametro zero, si è subito adattato al mondo giallorosso tanto da diventare un insostuibile, a prescindere dall’allenatore che sedesse in panchina. Lo ricorda anche il Corriere della Sera: quest’anno N’Dicka ha giocato sempre, ogni singolo minuto della stagione, ad eccezione della partita di Europa League contro l’Union Saint Gilloise che ha saltato per influenza. In Serie A solo Federico Baschirotto condivide con lui questo primato: già questo fa capire quanto l’ex Eintracht sia diventato imprescindibile per la Roma.

Proprio per questo la società giallorossa vorrebbe blindarlo facendone uno dei capisaldi della nuova squadra, ma per lo stesso motivo le richieste di calciomercato per N’Dicka sono in aumento: recentemente il Psg avrebbe fatto un sondaggio, in Germania il calciatore è conosciuto e dunque sarebbe anche un “usato sicuro” mentre attenzione anche a squadre inglesi e tedesche, ricordando che un altro difensore che era arrivato a Roma sotto traccia, vale a dire Antonio Rudiger, è poi esploso nel Chelsea e nel Real Madrid diventando uno dei migliori interpreti al mondo nel ruolo. La Roma comunque sembra ferma nelle sue intenzioni: N’Dicka non si muoverà per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, un prezzo che tutto sommato qualche squadra di alto profilo potrebbe mettere sul piatto.