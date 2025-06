Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. La Joya aveva detto no all'Al Hilal (19 giugno)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES NON SEGUE L’ESEMPIO DYBALA

Il calciomercato Roma è al centro della rivoluzione che sta vivendo il club in questo periodo. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della prima squadra ed hanno salutato il direttore sportivo Florent Ghisolfi in attesa di abbracciare Frederic Massara, l’indiziato principale per ricoprire quel ruolo.

La dirigenza è poi alle prese con movimenti sia in entrata che in uscita per quanto concerne acquisti e cessioni, dovendo prestare attenzione agli assalti di altri club nei confronti dei suoi campioni. Proprio in questo senso, la Roma avrebbe rischiato di perdere Paulo Dybala a giudicare dai rumors emersi nelle scorse ore. L’argentino era stato infatti cercato dall’Al Hilal adesso allenato dall’ex interista Simone Inzaghi.

L’obiettivo era quello di aggiudicarsi La Joya già per poter affrontare il Mondiale per club attualmente in corso sebbene l’ex Juventus e Palermo abbia rifiutato la proposta ricevuta. Per PicadoTv non sono bastati 10 milioni di euro per convincere Dybala che potrebbe invece salutare presto il connazionale Leandro Paredes, con cui è stato visto assistere all’esordio nel torneo intercontinentale proprio del Boca Juniors.

Il centrocampista sarebbe ormai vicinissimo al ritorno in Patria per vestire nuovamente la maglia degli Xeneizes, che pagheranno la clausola da 3,5 milioni di euro per liberare il calcatore. Secondo quanto riportato dal giornalista César Luis Merlo, il trentenne firmerà un triennale che lo legherà alla squadra di Buenos Aires fino al 2028.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE WESLEY DEL FLAMENGO

Una delle zone del campo in cui il calciomercato Roma potrebbe intervenire nel corso dell’estate è la corsia di destra. Nei giorni scorsi è emerso un nome in particolare che sarebbe seguito con un certo interesse dai capitolini, ovvero quello di Wesley Vinícius França Lima del Flamengo. Adesso impegnato con i rossoneri al Mondiale per Club 2025, il ventunenne ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club anche italiani.

Stando alle voci più recenti, la Roma potrebbe dover battere la concorrenza rappresentata dalla Juventus per accaparrarselo nel prossimo futuro. Quel che pare certo è invece il prezzo fissato dai brasiliani per il cartellino del terzino destro, valutato appunto non meno di 20 milioni di euro. Sotto contratto fino al 2028, Wesley è importante per il Flamengo che non lo lascerà partire a cuor leggero.