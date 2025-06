CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES CON DYBALA AL BOCA JUNIORS

Il calciomercato Roma sembra già vivere una sorta di tormentone se si parla dell’addio di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto fra un anno, e quindi il 30 giugno del 2026, ed è stata ormai confermata la presenza di una clausola che lo libererebbe in qualsiasi momento esclusivamente al fine di trasferirsi al Boca Juniors. Il trentenne è cresciuto proprio nel settore giovanile della società di Buenos Aires ed è stata questa a lanciarlo nel calcio professionistico.

Il calciatore non ha mi nascosto l’intenzione di voler tornare prima o poi a vestire la maglia degli Xeneizes ma fino a questo momento il mancato rinnovo con la Roma ha fatto presagire che l’addio di Paredes alla Capitale potesse essere più vicino di quanto ci si aspettava realmente. Interpellato in esclusiva dai suoi connazionali Gaston ed Esteban Edul, l’ex juventino è tornato sull’argomento confermando ancora una volta l’esistenza della clausola.

Lo stesso Paredes non ha però voluto sbilanciarsi troppo in merito al suo ritorno al Boca nel prossimo futuro, spiegando di non aver ancora parlato con la Roma riguardo al contratto. Il classe 1994 ha poi raccontato di parlare spesso con un altro argentino di tornare a Buenos Aires, ovvero Paulo Dybala, chiedendo proprio alla Joya di seguirlo per andare a giocare nella squadra che tifava da bambino. Il trentunenne ha il contratto in scadenza come il compagno al termine della prossima stagione.

A differenza di Paredes, Dybala dovrebbe però essere un elemento importante per la nuova Roma di mister Gasperini e dovrebbe trattare il rinnovo al rientro dalle vacanze. Intanto però i dirigenti capitolini stanno pensando ad eventuali sostituti a centrocampo nell’eventualità di perdere il suo numero sedici ed i profili seguiti con maggior attenzione in questo senso rimangono quelli di Matt O’Riley del Brighton e Richard Rios del Palmeiras.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UFFICIALE DAHL AL BENFICA

Nel frattempo la dirigenza ha completato una mossa di calciomercato Roma in uscita con la partenza di Samuel Dahl, ceduto in maniera ufficiale al Benfica. Il terzino sinistro ha giocato in prestito con le Aquile già dallo scorso febbraio ed è stato in grado di collezionare sei assist in quindici apparizioni divise tra campionato e coppa di lega in Portogallo, convincendo così il club ad esercitare il diritto di riscatto.

Preso per soddisfare mister De Rossi, Dahl non ha poi più trovato spazio con appena due presenze per 41 minuti totali in Serie A ed appena 19 in Coppa Italia. Il nuovo contratto lega Dahl al Benfica per le prossime quattro stagioni, ovvero fino al giugno del 2029, mentre alla Roma vanno nove milioni di euro più due di bonus, oltre al 20% dal ricavato dell’eventuale futura rivendita.