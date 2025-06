Il calciomercato Roma potrebbe arrivare diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Il club torna nuovamente sul difensore Senesi.

Calciomercato Roma news, possibili movimenti in difesa

Il calciomercato Roma dovrebbe essere sulla carta molto movimentato e l’obiettivo è accontentare tutte le richieste del nuovo tecnico Giampiero Gasperini. Per fare ciò però servono fare alcuni movimenti, in primo luogo il club capitolino deve rispettare alcuni parametri del FairPlay finanziario entro il 30 Giugno e si proverà a chiudere qualche affare.

Si è parlato in queste ore dello scambio N’Dicka e Kone con il Marsiglia ma al momento le parti sono molto distanti, c’è sicuramente una differenza di valutazione da una parte e dall’altra e il club giallorosso sta valutando cosa fare. Ad ogni modo è saltata la cessione di Angelino con l’Al Hilal che ha praticamente chiuso per Theo Hernandez mentre l’Atletico Madrid ha chiuso per Ruggeri.

Allo stesso tempo il calciomercato Roma deve vendere, serve fare cassa e nelle ultime ore è arrivata un’accelerata per la cessione del giocatore argentino Paredes, ormai ad un passo dal Boca Juniors. Il giocatore si trasferirà all’amato club dove concluderà cosi la sua carriera, al club giallorosso dovrebbero invece andare circa 3.5 milioni di euro.

Calciomercato Roma news, occhio ai movimenti in entrata

Il calciomercato Roma vedrà diversi movimenti in tutti i reparti e nelle ultime ore il club giallorosso sarebbe pronto a fiondarsi nuovamente sul difensore del Bournemouth Senesi, già seguito nelle ultime sessioni di calciomercato. Il giocatore potrebbe prendere il posto in rosa di N’Dicka e per il suo cartellino servono circa 20 milioni di euro.

Da valutare anche la situazione dell’attaccante argentino Paulo Dybala, giocatore ancora incerto sul suo futuro. Il club ha sicuramente aperto alla cessione del giocatore, ma bisogna trovare un accordo con Dybala appetito sia dal Boca che da qualche club arabo, soluzioni non gradite molto al giocatore. E da qui potrebbe cambiare l’attacco.

Gli addii di Paulo Dybala ed Eldor Shomudorov potrebbero portare nuovi introiti al club giallorosso che cerca rinforzi e valuta una punta di riferimento che possa alternarsi con Dovbyk. Gasperini vorrebbe Scamacca ma la trattativa è complicata e si fanno avanti le piste che portano a Krstovic e Lucca, giocatori che Lecce e Udinese valutano circa 30 milioni di euro. Insomma il mercato ancora deve entrare nel vivo ma Gasperini chiede rinforzi.