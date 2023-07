Calciomercato Roma News/ Paulo Dybala, che Joya: “Voglio restare qui” (lunedì 10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LA JOYA NON SI MUOVE

Il calciomercato Roma viene finalmente scosso positivamente. Si prospettava una lunga estate per Paulo Dybala, accostato a più riprese al Chelsea e, invece, l’argentino ha smorzato definitivamente la situazione. Il futuro di Paulo Dybala alla Roma non è in discussione, parola della Joya. L’argentino ha snobbato le sirene inglesi una volta atterrato nella Capitale dopo il weekend passato in Gran Bretagna. Il numero 21 giallorosso, infatti, arrivato a Roma dove oggi riprenderanno gli allenamenti è stato schietto e deciso: “Voglio restare nella Capitale”.

Parole che sanno di una chiusura totale all’addio, col Chelsea che è pronto a rassegnarsi. Perché Dybala, anche se la stagione non è ancora ufficialmente iniziata, è già proiettato con testa e cuore nella causa giallorossa. “Sono carico, sono contento di stare alla Roma e iniziare gli allenamenti” ha detto ieri atterrato nella Capitale dopo essere stato tra Wimbledon e Silverstone, dove ha assistito al GP di Gran Bretagna di F1.

CAPITOLO CENTRAVANTI: MOU SOGNA MORATA

Calciomercato Roma che, dopo tante uscite, punta a regalare a Mourinho un centravanti, al più presto. Il preferito del tecnico portoghese sarebbe Alvaro Morata ma tra i sogni e le suggestioni di mezzo c’è una realtà diversa, quella economica, che adesso non permette alla Roma di tentare un assalto concreto al trentenne di Madrid. Tra costo del cartellino e ingaggio l’affare al momento va al di là delle possibilità finanziarie del club giallorosso.

Discorsi diversi potrebbero arrivare se Tiago Pinto riuscisse a cedere alcuni in rosa: da Ibañez a Karsdorp fino a Shomurodov. Qualche milione di Euro potrebbe ricavarlo anche dall’Arabia. L’Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro (la clausola) per Zaniolo. Nel caso in cui l’operazione si dovesse concludere, la Roma incasserebbe in automatico 4 milioni, ossia il 20% della differenza tra i potenziali 35 e i 16 incassati al momento della cessione al Galatasaray.

