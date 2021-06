CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pellegrini al Liverpool: Mou vuole Xhaka per sostituirlo?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PELLEGRINI SACRIFICATO?

La nuova Roma di Mourinho incuriosisce gli addetti ai lavori: ci potrebbero essere tante novità nel calciomercato giallorosso e non solo in arrivo.I Friedkin hanno puntato forte sull’allenatore portando avanti un’operazione economica molto onerosa, ma hanno intenzione di sfoltire i contratti troppo pesanti, puntando su giovani di talento, anche di livello internazionale, indicati dall’allenatore portoghese.

E soprattutto sono pronti ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta di calciomercato. Mourinho sa che Lorenzo Pellegrini potrebbe essere un elemento cardine del suo nuovo centrocampo, ma dovrà stare attento alle sirene estere. Il giornale spagnolo AS ha parlato di un interessamento del Barcellona, ma ancor più concreto sarebbe il corteggiamento del Liverpool, pronto a mettere 30 milioni di euro sul piatto per il mediano. Un’offerta che sarebbe irrinunciabile anche alla luce del ricchissimo ingaggio che i Reds offrirebbero a Pellegrini e che la Roma, pur puntando al suo rinnovo, non avrebbe intenzione di pareggiare.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MOU “PUNTA”… UNA PUNTA

Per questo il capitano della nazionale svizzera e centrocampista dell’Arsenal Xhaka assumerebbe sempre più le sembianze del rinforzo ideale per cautelare la mediana in caso di partenza di Pellegrini. I giallorossi avrebbero trovato l’accordo anche con il club londinese: l’obiettivo è chiudere la trattativa prima del weekend e portare Xhaka a Roma a ridosso dell’inizio degli Europei: l’offerta iniziale era di 15 milioni di euro ma a 20 si può chiudere abbastanza in fretta, anche perché i Gunners avrebbero già deciso di fare a meno dell’elvetico.

Dopodiché la Roma potrebbe puntare con convinzione il rinforzo in attacco promesso a Mou: che vuole una punta a prescindere dal destino di Dzeko, che andrà discusso e con il quale il divorzio non è comunque ancora del tutto scontato. Oltre al nome di Belotti, già da giorni accostato ai giallorossi, si è parlato con forza di Dusan Vlahovic, gioiellino della Fiorentina che però i viola sarebbero disposti a cedere solo a peso d’oro: la partita per la punta è apertissima in casa romanista.



