CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Chiesa si può chiudere, Gollini vice Svilar? (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CON CHIESA A CHE PUNTO SIAMO?

Il calciomercato della Roma potrebbe essere vicino a chiudere quello che per i giallorossi sarebbe già il colpo dell’estate. La Roma sta lavorando da diverse settimane per arrivare a Federico Chiesa, considerato un obiettivo concreto dopo essere stato inizialmente solo un sogno. Il club giallorosso sta procedendo con cautela, senza sbandierare pubblicamente le proprie intenzioni, in attesa di vedere se la Juventus riceverà altre offerte per il suo esterno in uscita. La trattativa sembra ricalcare quella dell’estate scorsa per Romelu Lukaku. I bianconeri non intendono rinnovare il contratto di Chiesa, in scadenza tra un anno, ma dopo l’Europeo deludente non possono più aspettarsi offerte da 25-30 milioni.

Sarebbero però disposti ad accettare una proposta da 20 milioni più bonus, cifra che rientra nei parametri di calciomercato della Roma, intenzionata a effettuare 4-5 investimenti sui 20 milioni per rinforzare la rosa. L’operazione di calciomercato resta economicamente importante, dato che allo stipendio del giocatore (circa 6 milioni alla Juve) si devono aggiungere i costi del cartellino. Chiesa vorrebbe un aumento salariale, mentre la Roma punta a mantenerlo invariato o, al limite, a diminuirlo inizialmente. Parti che si stanno avvicinando nelle ultime ore, con la Juventus che ha compreso di non poter trattenere il giocatore.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ARRIVA UN NUOVO PORTIERE?

La Roma è anche alla ricerca nel calciomercato di un secondo portiere che possa essere una valida alternativa a Mile Svilar, il quale firmerà il rinnovo di contratto con adeguamento salariale una volta rientrato in capitale. Tra i vari nomi visionati, quello di Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta reduce dal prestito al Napoli, sembra essere particolarmente gradito a De Rossi. Il tecnico romanista ritiene il 29enne bolognese un rinforzo affidabile da poter schierare in caso di necessità durante la stagione.

Dopo un anno e mezzo trascorso in prestito al Napoli, con poche presenze all’attivo, Gollini è alla ricerca di una nuova esperienza e la Roma potrebbe rappresentare l’opportunità di calciomercato giusta per trovare più spazio nelle varie competizioni. L’Atalanta, già coperta da Carnesecchi e Musso, non ha intenzione di trattenerlo e anzi cercherà di cederlo a titolo definitivo (per una cifra intorno ai 5 milioni) o con un nuovo prestito con diritto di riscatto. Ghisolfi sta lavorando su questa pista, valutando sia Gollini che altri profili come il belga Bodart per rinforzare la rosa a disposizione di De Rossi.

