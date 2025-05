CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ARRIVA UN GIOVANE ATTACCANTE?

Ci sono manovre anche per il calciomercato Roma, perché siamo alla vigilia di giorni davvero importanti: Claudio Ranieri ha festeggiato l’ultima all’Olimpico, almeno come allenatore, battendo il Milan e rimanendo in corsa per un posto nella prossima Champions League, intanto stiamo per conoscere il nuovo allenatore dei giallorossi ma nel frattempo la società è già vigile alla ricerca di elementi che possano migliorare la rosa, che tra l’altro si prepara a salutare qualcuno (Bryan Cristante, Leandro Paredes e Mats Hummels tra i veterani, ma forse qualcun altro come Alexis Saelemaekers, lontano dal riscatto) e inserirà calciatori anche giovani per un progetto che possa durare nel tempo.

Uno di questi profili del calciomercato Roma potrebbe rispondere al nome di Ange-Yoan Bonny, che ha stregato tutti: appena 6 gol in questo campionato che però era il primo in Serie A, soprattutto 22 anni ancora da compiere e dunque ampi margini di miglioramento con un fisico imponente che potrebbe essere utile anche nelle competizioni europee. Il Parma potrebbe venderlo perché su di lui c’è la fila: Napoli e Inter sono alla finestra, la Roma ci pensa come vice-Dovbyk così da avere finalmente un attaccante di riserva pronto a giocarsi concretamente la maglia da titolare. Si parte da 20 milioni di euro, ma il prezzo è trattabile anche con l’inserimento di qualche contropartita tecnica: si vedrà…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TANTI CALCIATORI AI SALUTI

Abbiamo allora detto che il calciomercato Roma si prepara a salutare alcuni calciatori: nei giorni scorsi abbiamo parlato degli addii praticamente certi di Bryan Cristante, che sarebbe vicino al Como, e Leandro Paredes che, da quando ha rivelato di aver provato a tornare al Boca Juniors a campionato in corso, è stato messo ai margini delle rotazioni da Ranieri salvo poi giocare titolare contro il Milan, con tanto di gol a referto. Saluterà anche Mats Hummels: il tedesco era stato etichettato, con tutte le ragioni del caso, come grande colpo di calciomercato estivo, ha giocato poco o nulla con Daniele De Rossi e Ivan Juric ma anche con Ranieri ha avuto difficoltà, dopo un buon periodo (anche gol al Tottenham in Europa League) ha gradualmente perso minutaggio ed è difficile pensare che farà ancora parte della rosa giallorossa.

Non solo loro, tuttavia: va ricordato che questo inverno il calciomercato Roma si è mosso in maniera abbastanza vigorosa, portando a Trigoria giocatori che però hanno avuto ben poco spazio. La loro situazione? Victor Nelsson andrebbe riscattato dal Galatasaray ma ha giocato un totale di 196 minuti tra Serie A e Coppa Italia, stesso discorso per Lucas Gourna-Douath (dal Salisburgo) con sei presenze e 227 minuti, sono arrivati a titolo definitivo Devyne Rensch (che ha giocato di più) e Anass Salah-Eddine ma anche il loro futuro è tutto da scrivere.