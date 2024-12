CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SI LAVORA PER LA FASCIA…

La Roma si prepara a un gennaio di calciomercato intenso, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri e, al tempo stesso, sistemare alcune pedine in uscita. Tra i nomi più intriganti per il mercato in entrata spicca quello di Marco Di Cesare, giovane difensore argentino classe 2002, che potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro giallorosso. Di Cesare, attualmente pilastro del Racing Avellaneda e vincitore della Copa Sudamericana, si è messo in luce come uno stopper vecchio stampo, abile in marcatura e affidabile nelle situazioni difensive.

Il 21enne ha collezionato 31 presenze in stagione prima di fermarsi per un problema muscolare, e il suo profilo ha attirato l’attenzione non solo della Roma, ma anche di club come Inter, Udinese e Lipsia. Il Racing ha fissato una clausola rescissoria di 13 milioni di euro, destinata a salire a 15 milioni nel 2025, ma la Roma starebbe cercando di chiudere l’operazione intorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Un primo contatto esplorativo tra Florent Ghisolfi e l’agente del giocatore, Juan Cruz Oller, è già avvenuto, e il club giallorosso spera di battere la concorrenza anticipando eventuali offerte italiane ed europee. Ranieri, che utilizza una difesa a tre, vorrebbe un rinforzo già a gennaio per aumentare le opzioni nel reparto arretrato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LE FÉE, AVVENTURA NELLA CAPITALE GIÀ FINITA?

Sul fronte delle uscite, per il calciomercato Roma a tenere banco è il futuro di Enzo Le Fée. Il centrocampista francese, arrivato dal Rennes per una cifra vicina ai 24 milioni di euro, non è riuscito a trovare continuità nel centrocampo giallorosso. Complice anche un infortunio, Le Fée ha totalizzato appena 365 minuti in 7 presenze, perdendo il posto nelle gerarchie a favore di Leandro Paredes, che Ranieri ha reinserito in pianta stabile nel blocco dei titolari dopo l’interregno di Juric.

Con l’esclusione dagli schemi di Ranieri, il calciomercato Roma starebbe valutando la possibilità di cedere il 24enne in prestito per permettergli di ritrovare minuti e fiducia. Il Betis Siviglia e un altro club francese impegnato nelle competizioni europee sarebbero interessati al giocatore, che potrebbe rilanciarsi altrove in vista della prossima stagione: l’offerta della formazione andalusa al momento sarebbe quella che maggiormente convince la Roma perché il Betis accetterebbe di pagare l’intero ingaggio di Le Fée da gennaio a giugno.

