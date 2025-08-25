Il calciomercato Roma guarda in Premier con i nomi di Kostantinos Tsimikas e Tyrique George. Matteo Pessina può tornare in Serie A con i giallorossi

Calciomercato Roma News: Matteo Pessina può tornare con Gasperini

La prima partita dell’era Gasperini sulla panchina giallorossa è stata positiva, non solo per il risultato ma anche e soprattutto per la prestazione della squadra che è sembrata da subito aver assorbito l’idea tattica dell’ex allenatore dell’Atalanta fatta di grande intensità e aggressione degli avversari.

La squadra però non è completa, motivo per cui il calciomercato Roma dovrà fare i salti mortali per riuscire a chiudere diverse operazioni in entrata e portare così i calciatori richiesti dal tecnico per il resto della stagione e per raggiungere gli obiettivi societari.

Uno dei rinforzi che ha chiesto il tecnico è a centrocampo dove vuole un altro calciatore che possa fare bene la doppia fase, sia quella difensiva e di recupero del possesso che soprattutto quella offensiva con inserimenti e gol, per accontentarlo Massara sta pensando di cercare un giocatore già stato sotto la guida di Gasperini e il cui prezzo potrebbe essere basso vista la posizione della sua squadra.

Si tratterebbe di Matteo Pessina che farebbe ritorno in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno con il Monza che per un’offerta intorno ai 5 milioni potrebbe accettare di lasciar partire il suo capitano.

Calciomercato Roma News: Kostantinos Tsimikas e Tyrique George occasioni dall’Inghilterra

Altri due colpi che il calciomercato Roma sta cercando di portare a termine invece sono quelli di due giocatori che militano in Premier League ma le cui situazioni con i rispettivi club sono molto diverse, il primo è Kostantinos Tsimikas, terzino sinistro greco di ventinove anni che gioca al Liverpool dove però non ha più spazio dopo l’acquisto di Kerkez.

Il suo valore di mercato è di 20 milioni ma i reds potrebbero lasciarlo partire anche per meno e concedere ai giallorossi un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, regalando così a Gasperini un’alternativa valida ad Angelino.

Il secondo giocatore invece sarebbe il trequartista o esterno chiesto da Gasperini in aggiunta a Leon Bailey, che comunque salterà il primo mese di campionato per via di un infortunio subito il primo giorno di allenamento con la maglia della Roma, il profilo che segue Massara è Tyrique George, classe 2006 inglese di proprietà del Chelsea.

Il ragazzo ha esordito lo scorso anno con i blues con cui ha giocato 22 partite in tutte le competizioni riuscendo anche a segnare 2 gol e fornire 3 assist, la squadra londinese non concede la cessione del ragazzo ma apre al prestito secco fino a fine anno.