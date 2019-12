Calciomercato Roma news/ Petagna bocciato da Fonseca, Kean come vice-Dzeko?

L’intervista con Paulo Fonseca sulla Gazzetta dello Sport fissa alcuni paletti per il calciomercato Roma. Detto delle parole piuttosto fredde dell’allenatore giallorosso su Alessandro Florenzi, ecco che Fonseca ha pure bocciato Andrea Petagna, del quale molto si è parlato in queste settimane come possibile vice per Edin Dzeko: “Petagna è un ottimo giocatore, ma non per il mio gioco”. Dunque la strada sembra sbarrata per un possibile approdo alla Roma di Petagna, che d’altronde è seguito con attenzione da molti club e potrebbe anche rimanere alla Spal, che in ottica salvezza punta molto sul suo bomber di riferimento. La Roma però sembra tirarsi fuori, perché dopo queste dichiarazioni lo stesso Petagna potrebbe preferire altre destinazioni

CALCIOMERCATO ROMA: KEAN MEGLIO DI PETAGNA COME VICE DZEKO

Poco dopo Paulo Fonseca ha ammesso che potrebbero fare comodo alcuni innesti in tutti i reparti, attacco compreso, dunque il vice-Dzeko resta un tema caldo per il calciomercato Roma, anche perché Nikola Kalinic non ha affatto convinto in questi mesi. Con Petagna in netto calo, ecco che adesso salgono le quotazioni di Moise Kean, che d’altronde sarebbe il nome preferito dal direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi. Lo stesso Kean potrebbe gradire un ritorno in Italia pensando anche agli Europei: i primi mesi all’Everton sono stati molto negativi (un solo gol per Moise) e la convocazione per Euro 2020 andando avanti così sarebbe seriamente a rischio. Vero che è appena arrivato un certo Carlo Ancelotti alla guida dei Toffees, ma tornare in Serie A (anche solo per sei mesi?) potrebbe essere la soluzione migliore. Certamente, la Roma spingerà in tal senso…

