Calciomercato Roma News/ Piace il classe 2003 Emegha, Wijnaldum verso l’addio

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SULLE TRACCE DI EMEGHA

Il calciomercato Roma guarda anche al futuro, inteso come giovani calciatori da inserire nella sua rosa: secondo l’esperto Fabrizio Romano ci sarebbe infatti una corsa a due per avvalersi delle prestazioni di Emanuel Emegha. Si tratta di una punta centrale, che gioca nello Sturm Graz: olandese ma in possesso di passaporto nigeriano (chiare le origini di questa zona), Emegha al momento ha fatto la trafila nelle selezioni giovanili orange ma potrebbe ancora scegliere di rispondere a un’eventuale chiamata delle Aquile. Cresciuto nello Sparta Rotterdam, ha poi giocato sei mesi nell’Anversa prima di approdare in Austria: questa è la prima stagione con lo Sturm Graz e ha segnato 10 gol in 35 apparizioni stagionali.

Un ottimo bottino se consideriamo la giovanissima età; inoltre gli austriaci hanno giocato l’Europa League e quindi l’attaccante ha anche potuto saggiare il terreno internazionale. Chiaramente è difficile pensare che la Roma pensi a lui come all’eventuale sostituto di Tammy Abraham ma, visti i problemi avuto in questa stagione, è plausibile che Emegha possa comunque interessare per allungare le rotazioni della rosa ed essere impiegato a spot aspettandone la maturazione. Ultimamente i giovani con la maglia della Roma non si sono particolarmente imposti all’attenzione, ma esistono sempre le eccezioni…

WIJNALDUM VERSO L’ADDIO

Intanto si parla anche di cessioni per quanto riguarda il calciomercato Roma: appare sempre più probabile quella di Georginio Wijnaldum, soprattutto dopo che Tiago Pinto ha definito l’arrivo di Houssem Aouar per la prossima stagione. L’ormai ex del Lione dovrebbe quindi sostituire l’olandese: Wijnaldum è arrivato in prestito con diritto di riscatto, il prezzo fissato ai tempi con il Psg era di 8 milioni di euro che eventualmente andrebbe ridiscusso, anche perché come noto il calciatore ha saltato tutta la prima parte della stagione per un grave infortunio subito in allenamento. Il problema è lo stipendio che l’olandese percepisce nel Psg: sono 7 milioni l’anno, troppi per le casse della Roma.

Dunque, se Wijnaldum volesse restare, dovrebbe almeno dimezzarsi l'ingaggio; al momento la sensazione è che la società giallorossa non abbia intenzione di forzare la mano circa una conferma, la decisione sarà presa soprattutto dallo stesso Wijnaldum visto soprattutto come è andato l'anno. Certamente ci si è messa di mezzo la sfortuna, ma a volte le strade del calciomercato prevedono anche questo; Wijnaldum avrebbe potuto avere un'altra storia nella Roma, magari l'avrà comunque ma per il momento il suo addio nella sessione estiva appare almeno probabile.











