La priorità nel calciomercato Roma è l'esterno offensivo. Si complica la trattativa per Fabio Silva e cosi si lavora a possibil alternative. Ecco le ultime.

Calciomercato Roma, club a caccia di un rinforzo sulla fascia

La priorità in questo momento nel calciomercato Roma è rinforzare nel ruolo di esterno offensivo. Si sono fatti vari nomi e la Roma sta valutando piste a prezzi non esorbitanti e nelle ultime ore è arrivato un nome a sorpresa dalla Premier League. Secondo quanto riporta Transferfeed.com la Roma valuta il profilo del giocatore Reiss Nelson, talento inglese classe 1999.

Il giocatore non è un profilo molto conosciuto ed è in uscita dall’Arsenal, il club giallorosso potrebbe valutare questo profilo con un affare in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro e Massara lo conosce da diverso tempo. Un profilo che la Roma segue da settimane e oltre ai giallorossi c’è anche l’interesse, abbastanza forte, di Crystal Palace e di Fulham.

L’alternativa a Nelson è Eguinaldo, giocatore dello Shakhtar Donetsk e giovane talento che può partire per circa 15-16 milioni di euro. In questo momento la Roma non può investire molto, e per questo il club giallorosso valuta vari profili e tutti a condizioni abbastanza favorevoli, si guardano diversi nomi.

Calciomercato Roma, occhio a possibili scambi a sorpresa

Il sogno di Giampiero Gasperini per il calciomercato Roma resta quello di Claudio Echeverry, giovane talento che rappresenterebbe proprio un vero e proprio Craque argentino, un giocatore che potrebbe fare la differenza nel campionato italiano. La problematica principale riguarda la formula con il City che non vuole assolutamente perdere possesso sulla proprietà del giocatore.

Molto più lontano invece Fabio Silva, profilo che in questo momento sembra ormai vicino al Lipsia e piace ad altri club di Premier League. Intanto nelle ultime ore sembra essere nato un clamoroso rumors di mercato riguardo un possibile scambio tra Juventus e Roma, una trattativa che sembrerebbe interessare entrambe le parti ed i tecnici approvano entrambi.

Juventus e Roma stanno valutando lo scambio tra Bryan Cristante e McKennie ed entrambi i giocatori non sono ritenuti indispensabili dai propri allenatori. In casa giallorossa occhio anche alla difesa dove Mancini è intoccabile ma dopo la partenza di Ghirardi e del difensore polacco del Legia qualcuno potrebbe partire, uno tra Hermoso e N’Dicka.