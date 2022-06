Calciomercato Roma news/ Piace Paredes, due nomi per la fascia (ultime notizie)

Il calciomercato estivo vedrà la Roma in prima linea e non mancano le novità. La dirigenza giallorossa è molto attiva per regalare un nuovo centrocampista a Josè Mourinho e sono parecchi i nomi sul taccuino di Tiago Pinto. Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, dopo le voci su Ruben Neves (Wolves), Douglas Luiz (Aston Villa) e Granit Xhaka (Arsenal), in pole ci sarebbe Leandro Paredes.

Arrivato alla Roma nell’estate 2014 dal Boca Juniors per 6 milioni di euro, Paredes ha trascorso anni meravigliosi in giallorosso, prima della cessione nell’estate del 2017 allo Zenit San Pietroburgo per 23 milioni di euro. Infine, nel gennaio 2019, l’approdo al Paris Saint-Germain per 40 milioni. Ora l’argentino è in scadenza di contratto 2023 e la Roma potrebbe assicurarsi le sue prestazioni per meno di 20 milioni di euro. Tiago Pinto è al lavoro…

CALCIOMERCATO ROMA: DUE NOMI PER LA FASCIA DESTRA

Il calciomercato vedrà la Roma attiva su più fronti: l’obiettivo è quello di puntellare la rosa e, laddove possibile, aumentare il tasso tecnico. Senza il riscatto di Maitland-Niles, la Lupa ha bisogno di un volto nuova per la fascia destra e La Gazzetta dello Sport fa due nomi: quello di Hector Bellerin, rientrato all’Arsenal dopo il prestito al Betis Siviglia, e quello di Aaron Wan-Bissaka, in uscita dal Manchester United.

Ormai priva di Mkhitaryan – l’armeno ha rifiutato il rinnovo, passerà all’Inter – la Roma cerca un elemento di qualità e di fantasia per la trequarti. Restano vive le piste che portano a Mario Gotze (PSV Eindhoven) e Isco (in scadenza con il Real Madrid). Tutto da valutare, invece, il futuro di Sergio Oliveira. La Roma cerca uno sconto, Josè Mourinho invoca il riscatto: “Se me lo vogliono prestare di nuovo lo andrò a ritirare a Madrid, dove festeggia i suoi trent’anni. Per comprarlo non so, non so se il mio visto lo consente […] Vorrei tanto che restasse con noi, ma vedremo. Il mercato è complicato per me, perché so che non posso fare shopping in Avenida da Liberdade”.

