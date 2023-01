CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Piace Traoré, due straniere su Zaniolo mentre Karsdorp…

Calciomercato Roma news, piace Traoré in scadenza con il Rennes

La Roma è sempre attenta in fase di calciomercato al fine di potenziare ulteriormente l’organico a disposizione del tecnico José Mourinho e questa sessione invernale non fa certo eccezione. I dirigenti della società giallorossa ragionano quindi non solo sull’immediato ma anche per il prossimo futuro, ovvero l’estate, cercando di puntare su affare convenienti sia sul piano economico che sul piano temporale.

Ai capitolini farebbe infatti comodo un ulteriore centrocampista su cui puntare e secondo quanto rivelato dalla stampa francese di Footmercato, il nome caldo per la Roma potrebbe essere quello di Hamari Traoré, in scadenza di contratto con il Rennes proprio a giugno di quest’anno. Il trentenne maliano ha sin qui collezionato 19 presenze tra Ligue 1 ed Europa League, impreziosite pure da un assist vincente fornito ai compagni.

Un altro aspetto che continua ad attanagliare i pensieri dei dirigenti della Roma durante il calciomercato è il futuro di Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno del 2024. Accostato con una certa insistenza alla Juventus che sembra però voler puntare su altri profili dovendo anche pensare a tutti i problemi societari emersi recentemente, stando a il Messaggero per Zaniolo si sarebbero fatti aventi i tedeschi del Borussia Dortmund così come gli spagnoli dell’Atletico Madrid, con mister Simeone e soci sempre attenti al calcio italiano.

Un giocatore che dovrebbe invece lasciare la Roma già in questo calciomercato di gennaio è Rick Karsdorp, in rotta con l’allenatore negli scorsi mesi. Il rientro in squadra dell’olandese non sembra infatti saldare la frattura emersa e per lui si registra l’interesse della Juventus sebbene ci sia un’ampia distanza tra la richiesta di 10 milioni di euro formulata dal gm Pinto e la proposta bianconera da 5 milioni per il cartellino.











