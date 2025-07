CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHIESTO NAZINHO DEL CERCLE BRUGGE

Il calciomercato Roma non guarda solo all’attacco ed al centrocampo per potenziare l’organico ma è alle prese anche con la ricerca di un esterno difensivo. I giallorossi voglio ripartire alla grande nella prossima stagione per terminarla poi col raggiungimento dei traguardi prefissati ed al fine di concretizzare tutto ciò è imperativo fornire a mister Gasperini una rosa in grado di poter rendere ad alti livelli sia in Italia che in Europa.

Calciomercato Roma News/ El Aynaoui, proseguono i contatti. In attacco Ferguson o Hojlund (12 luglio 2025)

L’esperienza del tecnico piemontese può inoltre essere utile nell’ottica di puntare su calciatori giovani ma di talento e che possano appunto crescere sotto la guida del Gasp, diventato famoso negli anni trascorsi a Bergamo anche per questo aspetto. Proprio in questo senso si potrebbe dunque inquadrare l’interesse della Roma nei confronti di Flàvio Nazinho, sotto contratto con il Cercle Brugge.

Calciomercato Roma News/ Due super colpi in attacco e centrocampo, un bomber verso l'addio!

Il portoghese gioca in Belgio con i cugini del Club Brugge, a cui è legato fino al 2028, dopo aver esordito a livello professionistico nel proprio Paese con la maglia dello Sporting di Lisbona, squadra in cui ha infatti militato sin dal settore giovanile. Il ventunenne lo scorso anno ha collezionato ben trentanove apparizioni complessive firmando pure due resti e siglando otto assist.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa lusitana, il calciomercato Roma avrebbe messo gli occhi su Nazinho per il ruolo di terzino sinistro. Tuttavia, i capitolini devono battere la concorrenza di altre squadre europee come il Celtic di Glasgow e gli spagnoli della Real Sociedad se vorrano realmente accaparrarselo già in questa finestra di mercato e non bisogna dimenticare che la cifra chiesta dai belgi potrebbe levitare a causa della necessità di versare allo Sporting il 15% della futura rivendita del calciatore.

Calciomercato Roma News/ Dialoghi continui per la punta dalla Premier e l'esterno brasiliano (11 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL MOLDE TRATTA PER SOLBAKKEN

Nel frattempo il calciomercato Roma non si muove solamente in entrata ma si ragiona pure su qualche uscita. Uno dei candidati principali a salutare una volta per tutte la Capitale è Ola Solbakken, di rientro dal prestito poco fortunato con l’Empoli vista la retrocessione rimediata a fine 2024/2025 con gli azzurri e adesso fuori dalla lista dei convocati per l’inizio del ritiro prestagionale. Arrivato nel 2023, Solbakken ha trascorso solamente pochi mesi a Trigoria per poi vivere tre esperienze, con i greci dell’Olympiacos prima e con i giapponesi dell’Urawa Reds poi, l’ultima delle quali lo ha portato appunto in Toscana.

Secondo le notizie più recenti, il Molde sarebbe interessato ad aggiudicarselo per riportarlo così in Patria dove gode ancora della stima di diversi addetti ai lavori che non hanno dimenticato il rendimento espresso quando giocava con il Bodo/Glimt. La Roma starebbe quindi trattando con i norvegesi per la cessione, probabilmente a titolo definitivo, del classe 1998.